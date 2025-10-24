Martin Seefeld confirmó cuándo se hará la película de Los Simuladores.

El actor Martín Seefeld confirmó cuándo se hará la película de Los Simuladores, que estaba prevista para 2024, pero no se terminó realizando. Qué dijo Seefeld en diálogo con Un Día Perdido, por El Trece.

En un momento de la entrevista, el periodista Mario Pergolini le preguntó "cuántas veces al año le preguntan" cuándo se llevará a cabo la película. "Con mucha alegría te digo que todos los días", le contestó Seefeld.

"Estamos en eso", continuó el actor que interpretó a Gabriel Medina en la histórica serie que tuvo dos temporadas, bajo la dirección de Damián Szifrón. "Se produjo una situación de conflicto con la plataforma, pero por una cuestión de que la plataforma no la podía hacer. Entonces, destrabando los derechos..."

Inmediatamente después, Martín Seefeld explicó: "De ahí, con esa libertad de acción, seguramente vamos a encarar un camino". La película la anunció la plataforma Paramount+, pero nunca se avanzó y los propios actores llegaron a manifestar su preocupación por la paralización del film argentino, tan esperado por sus fanáticos.

Martin Seefeld confirmó cuándo se hará la película de Los Simuladores.

¿Serie o película? La respuesta de Martín Seefeld

Luego, Pergolini le preguntó al entrevistado si preferiría realizar una nueva temporada de ocho capítulos o, efectivamente, la película. "Yo los pongo en un aprieto a todos, porque para mí Los Simuladores necesita un cierre con las dos cosas", sentenció el actor.