Martín Bossi confesó el insólito pedido que le hizo Mauricio Macri por su imitación

Invitado a la última "mesaza" de domingo en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), el actor y humorista Martín Bossi contó que le pidió Mauricio Macri cuando lo imitó en ShowMatch y en sus shows teatrales.

"Macri me pidió personalmente que no lo haga tan cheto. ¿Cómo lo haría no cheto?", expresó Bossi ante una mesa colmada de personajes de la cultura como la actriz Nacha Guevara, el actor Mariano Martínez y la actriz Violeta Urtizberea. Después de contar la divertida anécdota, reveló que desde el círculo de Cristina le pidieron que cuando la hiciese llevase puestos unos tacos.

Anteriormente, en otra invitación que tuvo al mismo programa, Bossi contó que conoció a Macri en 2009, cuando el político era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, agregó: “Fuimos con el Chato (Prada) y Fede (Hoppe) a la casa, porque tenía que cantar en vivo con él y hacer un monólogo. Nos sentamos, yo tenía los papelitos de lo que iba a decir para que chequeen”.

Martín Bossi mostró los mensajes que le mandó a Anya Taylor-Joy: "Me miraba"

En el ciclo El show del Lagarto, el humorista reconoció que, en pleno aislamiento por la pandemia, se emocionó tanto con la actriz criada en Argentina, Anya Tayor-Joy , que le envió una serie de mensajes desopilantes que no tuvo filtros en leer en vivo. "Estuve tan mal con el encierro que entré en paranoia y pensaba que me miraba la chica de Gambito de Dama. Ahí llamé al psiquiatra. Te juro por Dalma, Giannina, Jana, Diego Jr, todos, que le escribí por Instagram. Tráeme el celular que te muestro. Me clavó el visto, pero no sabes la fe con la que entré", contó, mientras todo en el piso se reían de su relato.

A continuación, el conductor pasó a leer el mensaje que le envió Martín Bossi a la prestigiosa actriz: "Cuantos mensajes debes recibir por segundo. Es la primera vez que le escribo a alguien que no conozco. Me siento un fan, soy un actor argentino llamado Martín Bossi, un apasionado y admirador de los apasionados. Vos se nota que sos una apasionada y yo me rindo ante eso. Te felicito por tu carrera", leyó El Lagarto, que se interrumpió para calificar al entrevistado como un "sanatero". "Tenés estilo propio y una forma de mirar alucinante", continuó, pero el humorista le arrebató el celular al grito de "basta, hijo de puta! Basta". Mientras todos los integrantes del programa se reían de la historia, muchos ironizaron: "No te contestó nada, es una desconsiderada".