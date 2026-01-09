Murieron los esmaltes: así es iPolish, el nuevo "robot" que te pinta las uñas en solo cinco segundos.

Un nuevo robot que te hace las uñas amenaza con cambiar para siempre la manicuría tradicional. Se llama iPolish y es una manicura digital que permite cambiar el color de las uñas en apenas cinco segundos, sin esmaltes, sin quitaesmalte y sin necesidad de ir a un salón de uñas.

Esta nueva tecnología, que parece sacada de una película futurista, llega oficialmente en 2026 y ya es furor en el mundo de la belleza. Encontrar un lugar donde hacerte las uñas, buscar precios, pedir un turno, soportar el olor a esmalte y perder 3 horas sentada ya no va más.

Esta novedad fue presentada en el CES de Las Vegas, la feria tecnológica más importante del mundo, por una empresa californiana creada por ingenieros y científicos que llevan 12 años trabajando en este robot.

Cómo funciona iPolish, el robot que es la manicura del futuro

El sistema de iPolish no usa esmaltes tradicionales, sino que funciona con uñas postizas acrílicas que se colocan sobre la uña natural. Una vez puestas, se introduce la punta del dedo en una especie de dispositivo USB llamado “varita mágica iPolish”, que se conecta a una app para controlar desde un celular o tablet.

Desde esa aplicación se elige el color de uña y en solamente cinco segundos la uña cambia de tono. Además, hay 400 opciones de colores disponibles para elegir. De esta manera, no se usa ni quitaesmalte, no se hace limado y no se expone la piel a compuestos químicos (que muchos de ellos, están bajo sospecha por sus posibles efectos sobre la salud).

Cuánto cuesta y cuándo llega al país

El kit inicial de iPolish ya está disponible en pre-venta en su página web por 82,95 euros. Incluye 24 uñas acrílicas en distintos tamaños, la varita mágica iPolish, cable USB, pegamento especial, esmalte de secado, mini pulidor, alicate y toallita sin acetona.

iPolish va a estar disponible en venta internacional a través de su tienda online cuando comience el envío en junio de 2026. Todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial para América Latina, pero lo más probable es que se pueda comprar desde su sitio web a través de un envío internacional.