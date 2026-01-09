El Turco Asís dijo quiénes son, para él, los candidatos presidenciables del peronismo en 2027.

Jorge "El Turco" Asís analizó el escenario político en vistas a 2027 y expresó quiénes son, para él, los dos candidatos presidenciables que tiene el peronismo para intentar ganarle a Javier Milei. "No es casualidad", aseguró.

En diálogo con Radio República, Jorge Asís manifestó: "Yo cuento este tema. Primero, el peronismo es todavía la única alternativa actual a Milei. No es casualidad que los tipos que pueden ser presidenciables y apoyables por el peronismo son los que más se atacan hoy. Hay dos hoy que están bastante bien considerados como para poder lanzarse a algo. Uno es el gobernador, que hoy es senador, de Santiago del Estero, Zamora. Otro es el permanente Sergio Massa que está especialmente atacado por diferentes temas y demás".

"Estamos en un año par, ¿qué significa? Un año sin elecciones, y es absolutamente válida la discusión interna. En el año impar tenés que tender hacia el consenso. Tenés que saber ganar y saber perder. El peronismo hoy atraviesa una instancia bastante negativa, producto de lo que pasó en el último tiempo en Argentina", agregó El Turco Asís.

El Turco Asís dijo quiénes son, para él, los candidatos presidenciables del peronismo en 2027.

El Turco Asís sobre el combustible del "anti-Peronismo"

El analista político aseguró que los temas que están en agenda no permiten captar votantes en vistas a 2027. "Hoy tener un caso como el tema de los cuadernos vigente, por supuesto que es algo que favorece ampliamente al anti-Peronismo. Yo no me atrevo a decir anti-Kirchnerismo simplemente", explicó El Turco Asís.