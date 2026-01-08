Guterres lamenta la decisión de EEUU de retirarse de algunas entidades de la ONU

FOTO DE ARCHIVO: La conferencia Reuters NEXT, en Nueva York

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentó la decisión de Estados ‍Unidos de retirarse ⁠de decenas de entidades de la ONU, dijo su portavoz el jueves, subrayando que la financiación estadounidense para un "gran número" de esos organismos era obligatoria.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que Estados Unidos se retiraría de decenas de entidades internacionales y de la ONU, incluido un tratado clave ‌sobre el clima y un organismo ⁠de la ONU que promueve ⁠la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, porque "operan en contra de los intereses nacionales ‍de Estados Unidos".

Un "importante número" de las 31 entidades de la ONU en ⁠la lista de Estados Unidos ‌están financiadas por el presupuesto regular de la ONU, dijo el portavoz de la ONU Stephane Dujarric, y agregó que la ONU no ha recibido ninguna notificación formal de la administración ‌Trump.

Señaló ‌que Estados Unidos había enumerado algunas organizaciones de tratados de las que planea retirarse, lo que requeriría cartas oficiales.

"Todas las entidades de las Naciones Unidas seguirán adelante con ​la implementación de sus mandatos tal y como les han sido otorgados por los Estados miembros", dijo Dujarric. "Las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de cumplir con aquellos que dependen de nosotros".

Estados Unidos es el principal contribuyente al presupuesto ordinario de la ONU, con ‍un pago máximo del 22% según las cuotas acordadas por la Asamblea General. Estos pagos son obligatorios. Estados Unidos no realizó ningún pago al presupuesto ordinario el año pasado, dijo Dujarric.

Washington debe actualmente ​unos 1.500 millones de dólares.

"Las contribuciones al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas y al presupuesto de mantenimiento ​de la paz, aprobadas por la Asamblea General, son una obligación legal en virtud de ⁠la Carta de la ONU para todos los Estados miembros, incluido Estados Unidos", dijo Dujarric.

(Reportaje de Michelle Nichols, edición de Bhargav Acharya y Diane Craft)