Marixa Balli se quebró al confesar su delicado estado de salud

Marixa Balli estuvo al borde del llanto en LAM al relatar el crudo momento de salud que atravesó recientemente.

Marixa Balli se conmocionó al hablar sobre el duro momento de salud que vivió un tiempo atrás, cuando un médico le hizo una mala praxis y pagó caras consecuencias por ello. La panelista se quebró al escuchar el relato de Silvina Luna, quien asistió a LAM (América TV) y volvió a dar actualizaciones sobre su estado de salud, el cual está sumamente delicado desde hace varios años, a causa de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki.

Por su parte, Marixa sufrió un terrible accidente en el año 2000, cuando iba con su novio de aquel entonces por la Ruta 2 y casi pierde su vida. Mientras su pareja no logró sobrevivir, Marixa sí, pero los problemas de salud ocasionados a raíz de eso la atormentan hasta el día de hoy. La "angelita" abrió su corazón, recordó este difícil momento y contó que el cirujano que le reconstruyó parte del cuerpo tras el accidente, cometió un error imperdonable.

"Hay excelentes cirujanos que operan bien unas cosas y se mandan mala praxis en otras. Mi accidente fue un accidente tan trágico que tuve que hacer cirugías. El cinturón de seguridad hizo daño en mi cuerpo. Y un cirujano, en el que yo confié mucho tiempo, me hizo una mala praxis que hasta el día de hoy estoy intentando que me la saque", comenzó Balli.

Y con la voz quebrada, agregó: "No quiero hablar. Ya de por sí ver las cicatrices me hacen daño. Mi cirujano, que era el que me operaba siempre, se mandó una cagada. En vez de decir 'no estoy capacitado para hacer esto', me dijo 'Marixa, divina, vení. Y me aniquiló". Estefi Berardi, su compañera del panel, la interrumpió para preguntarle qué le había hecho su cirujano, a lo que Balli, aún sensibilizada, aseguró que el médico nunca reconoció su error. Tras esta situación, tuvo que pasar por ocho cirugías más con otros médicos, para reparar el daño ocasionado. Sin embargo, ninguno logró los resultados esperados.

"Lo único que quieren es cobrarte. Son un desastre, que aprendan a operar. Hubo uno solo que fue maravilloso, que hizo un gran cambio. Imaginate las cosas que te quedan en un cuerpo de un accidente a 270 kilómetros por hora, son fuertes. Lesiones graves. Y un excelente cirujano me dijo: 'Marixa, esto va a llevar tres o cuatro cirugías, porque es increíble lo que te hizo'", sumó.

Sin embargo, un tiempo después, este nuevo cirujano falleció. "Me pidió el nombre y apellido del cirujano que me había operado. Yo le dije que no, que la verdad que no. Él me empezó a operar, íbamos por la tercera cirugía. Él tuvo una complicación, resbala después de una cirugía, estuvo internado y muere. Yo estaba a un paso de solucionar lo que tenía", cerró.

Silvina Luna habló sobre la mala praxis que sufrió

Actualmente, Silvina Luna se encuentra transitando un tratamiento de diálisis, a causa de la mala praxis de Lotocki. "Han dicho en muchos lados que me tengo que trasplantar de manera urgente pero no sería ahora. Tengo que esperar primero, hay otro tema de salud que debo solucionar primero. Tengo una bacteria desde hace un año y no puedo hacerme el trasplante, es a futuro, un lugar al cual llegar", contó la modelo en LAM.

En este sentido, la modelo agregó que, después de todo lo que le pasó, nunca más va a ser la misma. "El trasplante me daría más libertad. Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida, un proceso profundo donde intento estar bien pero son muchas cosas las que me están pasando. Lo transito como puedo", concluyó.