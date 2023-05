Conmoción en el espectáculo por el anuncio de Silvina Luna sobre su salud

Durísimo comunicado de Silvina Luna sobre su salud. Qué dijo la famosa actriz argentina.

Silvina Luna es una de las actrices y mediáticas más importantes de la República Argentina. En este sentido, su estado de salud preocupa a muchos seguidores de la farándula nacional. Cabe destacar que, hace varios años, ella denunció haber sufrido mala praxis por parte del doctor Aníbal Lotocki y se encuentra transitando un tratamiento de diálisis. Ahora, hizo un anuncio durísimo explicando las razones por las que no se puede transplantar.

"Han dicho en muchos lados que me tengo que trasplantar de manera urgente pero no sería ahora. Tengo que esperar primero, hay otro tema de salud que debo solucionar primero. Tengo una bacteria desde hace un año y no puedo hacerme el trasplante, es a futuro, un lugar al cual llegar", manifestó Silvina Luna, en diálogo con LAM.

"Es una manera de decir porque después de todo lo que pasó, no soy la misma. El trasplante me daría más libertad. Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida, un proceso profundo donde intento estar bien pero son muchas cosas las que me están pasando. Lo transito como puedo", agregó Silvina Luna. Muchas personas que observaron la entrevista le manifestaron su apoyo en redes sociales, puesto que no son tiempos fáciles para ella.

Aníbal Lotocki reapareció con una repudiable frase sobre la salud de Silvina Luna

Aníbal Lotocki reapareció en los medios con una frase repudiable tras conocerse el calvario de salud que atraviesa Silvina Luna. El médico, quien en febrero de 2022 fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de lesiones graves, decidió romper el silencio y contar su verdad.

Por ser acusado de realizar cirugías estéticas con productos prohibidos y en grandes cantidades, provocando daños en la salud de (por ejemplo) Silvina Luna, Lotocki se mantuvo en silencio hasta hace pocas horas. Ahora, esperando que el Tribunal de Casación se exprese sobre la apelación para que no sea inhabilitado por cinco años, argumentó por qué no debe ser privado de ejercer su profesión.

“Desde 2017 o 2018 que no hablo, por recomendación de mis letrados. Me dijeron que esto no se dirime en los medios de comunicación, que esto hay que resolverlo en la justicia. Por eso me llamé a silencio. Si esto es ratificado por Casación, yo no solo podría ir preso sino que también quedaría inhabilitado para ejercer por algunos años, por lo menos”, aclaró sobre su situación judicial. “Esto es lo único que sé hacer, a lo que dediqué toda mi vida. Tengo cuatro hijos, tengo familiares, tengo cuestiones que mantener. Si no puedo trabajar, es una preocupación. Entiendo que debíamos recurrir a esta sentencia porque yo no hice nada que no fuera dentro del marco legal, nada ilegal”, aseguró Lotocki, en diálogo con Intrusos.