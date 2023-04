La escalofriante historia de Marixa Balli sobre el accidente que casi la mata: "Sentí el frío de la muerte"

Marixa Balli recordó el terrible accidente que vivió 20 años atrás en un auto conducido por su expareja, quien falleció en el acto.

Marixa Balli abrió su corazón y habló sobre el accidente que sufrió en marzo del 2000, cuando estaba por la ruta 2 con Mariano Fischer, su pareja de aquel entonces, quien conducía el vehículo. En ese instante, ocurrió un terrible accidente que terminó con la vida de Mariano. Balli logró salvarse, pero estuvo internada en terapia intensiva y al borde de la muerte. Después de 20 años, la panelista recordó el momento al aire en LAM (América TV).

“Me acuerdo absolutamente de cada segundo. Cuatro menos cuarto de la mañana. Veníamos a gran velocidad, el auto da 19 vuelcos y en un momento se eleva y parece un platillo volador, según dijeron los testigos", comenzó Marixa. "Obviamente es trágico lo que pasó y yo quedé sumamente mal. Mi pareja agonizó en mis brazos, los peritos se preguntaban cómo salí de ese auto. Yo estaba completamente herida, mi cabeza rozó el asfalto, fue una cosa tan terrible, que me salvé porque tengo un ángel que me protegió", continuó la bailarina.

Balli explicó que estaban volviendo de Mar del Plata, lugar al que habían viajado para visitar a su familia, y que el accidente se produjo en una curva en el kilómetro 14 de la ruta 2. Como el hecho llegó a la Justicia, hoy en día esa zona está señalizada como "curva codo". Sin embargo, Marixa reconoció que su pareja iba manejando "a una velocidad tremendamente excesiva", como si hubiese estado poseído.

"Veníamos perfecto, charlando... En un momento, empieza a acelerar y le digo: '¿Por qué estás acelerando?'. 'No voy rápido', me decía. Iba a una velocidad impresionante, le dije que la bajara y, en un momento, le digo: 'Frená porque en esta curva nos matamos'. Yo manejo hace muchísimos años, sobre todo en ruta", siguió la exvedette.

Acto seguido, le pegó un grito tan fuerte que Mariano bajó la velocidad, "pero lo hizo tan sobre la curva que el auto colea hasta que se endereza", explicó. "Yo quedo mal y le digo: 'Frená en el peaje y me bajo porque vos no estás bien'. Y me dice: 'Marixa, te juro que no sé qué me pasó'. Cuestión, me jura que iba a bajar la velocidad. Cuando sigue manejando, le pido de nuevo que baje la velocidad y no me miró más", siguió.

Fue entonces cuando ocurrió algo que, hasta el día de hoy, Marixa no le encuentra explicación: "La cabina se transformó en un freezer. Intenté tirarme del auto tres o cuatro veces porque sabía que me mataba. Era un frío paralizante, ese frío que todo el mundo cuenta que aparece antes de la muerte. Sentí el frío de la muerte. Yo no podía ni hablar, él no me miraba", recordó. Después de esa tragedia, la panelista estuvo bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico durante años.

La impactante premonición de una vidente sobre el accidente que sufrió Marixa Balli

Al terminar de contar su historia, Balli agregó algo que nunca había contado antes: que una vidente predijo lo que le iba a ocurrir. “Esto no lo conté nunca. Tres o cuatro días antes de que me fuera a Mar del Plata a ver a mis familiares, una peinadora de Canal 9 me dijo: ‘Tuve un sueño terrible, no te lo quería decir pero te lo voy a decir: veo mucha sangre, te veo a vos con sangre y mucha sangre y también lo veo a Rodrigo (Bueno)'. Él después se mató a los tres meses”, relató Marixa.

“Cuestión que cuando veníamos de Mar del Plata, llenamos el tanque de nafta en Castelli y Betty, esta señora, me había dado una estampita de la Virgen Desatanudos. Cuando paramos en la estación de servicio, saqué la estampita y mientras él estaba cargando nafta yo me puse a rezar. Y mientras leo la oración de la Virgencita, digo: ‘Yo no llego a Buenos Aires’. Porque yo también tengo lo mío, tengo un sexto sentido muy desarrollado que a veces me da miedo. Le pedí: 'Protégeme'", recordó Balli. Minutos después, volvieron a subirse al auto y ocurrió la tragedia.