Marixa Balli y una inesperada confesión sobre su cuerpo: "Con la edad se te va afinando"

La famosa artista hizo una insólita confesión sobre su cuerpo y descolocó a sus compañeras de trabajo.

Marixa Balli hizo una inesperada confesión sobre su cuerpo y descolocó por completo a sus compañeros de trabajo. La panelista se sinceró frente a las cámaras y reveló un detalle que pocos conocían sobre ella.

La situación se dio en LAM, ciclo de América TV conducido por Ángel de Brito en el que Balli está como panelista. En la emisión del martes 18 de abril, Estefi Berardi llegó al ciclo con lentes de sol, motivo por el que sus compañeras aseguraron que "se hizo un retoque estético". Y aunque la joven panelista no dio detalles al respecto, Marixa aprovechó para contar su experiencia.

"Todavía la cara yo no me la toqué", aseguró Marixa y descolocó a sus compañeras al hacerles saber que nunca se había inyectado nada en el rostro ni mucho menos pasó por un quirófano. En este marco, profundizó: "En la cara, nada. En las lolas sí porque se me habían caído por La Cachaca. La Cachaca me aflojó las lolas, la rótula, todo".

Ante la insistencia de sus compañeras, que se mostraban bastante incrédulas a la revelación de la panelista, Balli empezó a mover la cara y mostrar que podía "gesticular bien", algo que se reduce bastante cuando hay muchas inyecciones de bótox. "No estoy tocada. De la cabeza sí, pero eso es más psiquiátrico", contó entre risas.

Sin embargo, más allá de que lleva 53 años sin hacerse ningún retoque estético en el rostro, la expareja de "El Potro" Rodrigo aseguró que no descarta la idea en un futuro cercano. "Yo tengo ganas de ponerme un poquito más de boca porque con la edad se te va afinando, mi amor. Pero tengo mucho miedo", confesó y luego concluyó en que "no tiene ningún problema en contar si se hizo o no algo".

Marixa Balli destrozó a Marcelo Tinelli: "Lo peor que me pasó"

Marixa Balli volvió a hablar de su romance vintage con Marcelo Tinelli y no dudó en apuntar durísima contra el conductor. "Lo peor que me pasó fue ser novia de Tinelli", disparó muy picante al aire la nueva panelista de LAM para sorpresa de todos en el piso de América TV.

Si bien lo mantuvieron en secreto mientras sucedía, Marixa Balli habló en más de una oportunidad del fogoso y fugaz romance que tuvo con Marcelo Tinelli. En ese sentido, Ángel de Brito le recordó con picardía a su nueva panelista el noviazgo con el reconocido conductor, pero su respuesta sorprendió a todos en América TV.

"Lo peor que me pasó fue ser novia de Tinelli", comenzó durísima la bailarina. Lejos de quedarse ahí, Marixa Balli agregó sincera: "No hay que estar con poderosos, porque te arruinan la carrera". Este fuerte descargo generó intriga entre sus compañeros, que quisieron saber más e indagaron.

"La vida te la arruinan varios, no uno solo. Me equivoqué", se corrigió Balli. En cuanto a qué se refería cuando hablaba de "poderosos", Marixa detalló: "A veces hay gente muy celosa y te va cortando trabajos la misma persona con la que salís, no quiere que progreses. Por celos. A veces hay que hacer la vida de una y no engancharse con personas que son complicadas, que no te van a servir para tu carrera".

De todos modos, la angelita reconoció que le tiene mucho cariño a Tinelli y que le divertía que nadie supiera de su relación en aquellos años. "El principio yo estaba de novia con el sponsor de él, un hombre que publicitaba en su programa. Cada momento tuvo su situación, había un tema ahí, un poquito fui culpable. No importa ahora", cerró Marixa Balli cuando le consultaron por qué mantenía un romance clandestino con el famoso conductor.