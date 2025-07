Perdió su trabajo en medio de la crisis de Milei y emocionó a todos con su historia en La Voz Argentina.

Un participante de La Voz Argentina emocionó al jurado al contar su dura historia de vida y no tardó en viralizarse en redes sociales. Luego de haber audicionado para el reality en diferentes años, el concursante finalmente entró al ciclo y contó su dura lucha en el presente.

El concursante en cuestión se llama Leandro Colman y es oriundo de Formosa. A sus 33 años, logró entrar al programa luego de varias audiciones y deslumbró al jurado con su versión de Cómo será de Soledad Pastorutti. Una vez que termino su presentación, no pudo contener la emoción y contó la dura situación que le tocó atravesar en medio de la crisis de Milei.

"Estoy muy movilizado. Pasé un 2024 muy duro, arranqué el 1 de enero sabiendo que me quedé sin trabajo, yo tengo 2 varones que me están esperando en casa, de 10 y 6 años", empezó por contar entre lágrimas. En este marco, sumó: "Fue un año muy duro, de muchos desafíos y no salieron muy bien. Y la verdad que arrancar el 2025 acá y con ustedes, entiendo por qué".

Entonces, Ale Sergi lo interrumpió para mostrarle su apoyo: "Porque pasaste por eso, para llegar acá. Este año me parece que llegó tu revancha". A esto se le sumó La Sole, con un mensaje motivacional: "Porque la seguiste peleando". Así, el participante siguió con una reflexión de sus anteriores intentos fallidos: "Ahora entiendo todo, entiendo porque no fue en 2018, 2021, 2022… se dio ahora".

El apoyo del jurado de La Voz Argentina a Leandro Colman

Lali Espósito le mostró su apoyó al participante que no podía contener las lágrimas: "A veces nos enojamos cuando algo no se da como imaginábamos y con el tiempo... es horrible cuando te dicen 'es cuestión de tiempo', pero es una maldita verdad. Hay recompensas al final de cuentas". Y a sus palabras se sumó de nuevo Ale Sergi: "Tarda en llegar pero al final hay recompensa… Aparte se sintió todo ese camino, ese recorrido y toda esa cosa que tenías guardada, cuando cantas eso se comunica, eso llega y por eso nos dimos vuelta".

Finalmente, el participante eligió el equipo de La Sole y la folklorista se acercó a agradecerle: "Bienvenido a este equipo y a este momento de la vida que te mereces, por tus hijos. Todos pasamos cosas difíciles en la vida, pero cuando somos papás tenemos un gran desafío, que es mostrarles un camino lindo a los hijos y encima tenemos que mostrarnos fuertes, tenemos que ser perfectos…". Por último, sentenció: "Hay un montón de cosas que nadie nos enseña cuando somos papás y es un mochilón el que llevamos. Vos hoy plantaste una semillita y te está viendo todo tu pueblo, tu gente y tu familia, y esto se le va a grabar a tus hijos. Te felicito, gracias por seguir luchando".