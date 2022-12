El calvario de Marixa Balli tras la muerte de su hermano: "Me volvieron loca"

La panelista de televisión dio a conocer cómo las burocracias de la Justicia hicieron que, cuatro años después de su muerte, aún no le hayan entregado los restos de su hermano.

Marixa Balli contó detalles del difícil proceso que atravesó para que le entregaran el cuerpo de su hermano, fallecido en octubre del 2018 en un siniestro vial en el barrio porteño de Almagro. La modelo y vendedora de artículos de indumentaria descargó su impotencia generada por las burocracias de la Justicia.

"Con todo lo que hice, todavía sigo esperando que me entreguen el cuerpo de mi hermano. Ahora me dijeron que hay tantas muertes que me lo van a entregar el 16 de marzo, se cumplieron 4 años el 13 de octubre. Me dijeron que se olvidó el juez, después de un año, después vino la cuarentena, me volvieron loca", soltó Balli sobre su hermano, quien fue atropellado por una moto mientras caminaba, por una infracción de tránsito cometida por quien resultó ileso, según señala la modelo.

La intérprete del hit La Cachaca cada mes recuerda el nombre de quien conducía la moto que dejó sin vida a su hermano y pide justicia ante lo sucedido en sus posteos de Instagram. "Hoy 13 de diciembre se cumplen 4 años y 2 meses que Juan Manuel Castán asesinó a mi hermano. Solo voy a decir que Juan Manuel Castán siempre será el asesino de mi hermano, quien le quitó la vida en un segundo", publicó hace algunas semanas, como lo hace cada día 13.

El relato de Marixa Balli sobre lo vivido el día de la muerte de su hermano

"Cuando me llaman para avisarme lo de mi hermano salí y dejé mi camioneta a la mitad de la calle. Comencé a bajar por la entrada que tiene el hospital Durand en la parte de guardia y me desvanecí de una manera tremenda. Me desplomé porque no estaba en mi eje. Me corté la pierna de una manera tremenda", relató la modelo en Hay Que Ver. Y agregó: "Me internan, sin saber para qué yo había ido y ni por qué venía corriendo. El SAME hacía un rato que había traído a mi hermano y ahí logré decir por qué había ido".

Balli contó que quien atropelló a su hermano se encontraba en el hospital y reveló: "La policía le preguntaba cómo había provocado semejante accidente. ¿Sabés lo que dijo? ‘No lo esquivé porque si no me mataba yo’. ¡Mirá qué hijo de puta! ¡Si vos venís en infracción, matate vos, loco! No le cagues la vida a la gente, a un ser humano que siempre hizo lo correcto".