¿Qué son y dónde se organizan las Coffee Raves?

La Ciudad de Buenos Aires dispone de una gran diversidad de eventos culturales que cada uno busca ofrecerle a las personas una experiencia única. En el último tiempo, se comenzó a popularizar el fenómeno de las coffee rave, que se llevan a cabo en lugares muy puntuales de la urbe. Además cumplen con una serie de características que ponen a estas reuniones sociales en un lugar especial.

Lo primero a destacar es que el término rave proviene de los eventos que tienen como principal atractivo la música electrónica y que se vincula con las fiestas que son de una extensa duración. Aquellas que comienzan con la oscuridad de la noche y que pueden llegar a extenderse hasta bien entrada la mañana del día siguiente.

Qué es una coffee rave.

"Este mundo ya no sirve más", expresó BautiMeling, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Un comentario que se podría considerar exagerado frente a un video en el que presenta una nueva moda en CABA. Es que en algunas cafeterías se organizan fiestas los sábados y domingos por la mañana en la que no solo se desayuna, sino que se escucha música con un volumen elevado. "De a poquito estamos dejando el alcohol, queremos tener hábitos más saludables", explicó una mujer en charla con Infobae.

Un evento que despertó una serie de comentarios muy diversos entre sí. "Es una manera de divertirse sana y que no molesta a nadie. Ya critican por criticar", agregó una persona en el debate que se armó debajo del posteo. "Pensé que con las empanadas en frasco ya había visto todo pero es increíble como se superan", comentó un hombre. "Que no mientan que están de after seguro", criticó un tercero.

Es bastante probable que el impacto de celebrar una fiesta en una cafetería, que es un lugar que se encuentra asociado con la tranquilidad, genere este sentimiento de rechazo en algunos. Además de que las fiestas suelen estar vinculadas con horarios nocturnos y mucho más aquellas en las que se convoca a una gran cantidad de personas.

¿Qué efectos negativos tiene tomar café todas las mañana?

No hay efectos negativos, pero lo que se recomienda es que se trate de una actividad alejada tras despertarse. Aunque se aconseja que una persona primero haga sus necesidades, se lave la cara y los dientes para luego dirigirse hacia la cocina con el fin de iniciar el preparado del desayuno. Esto impedirá que el café genere un efecto de nerviosismo, irritabilidad, acidez y malestar estomacal.

Por otro lado, se desprende que consumir café apenas uno se levanta puede provocar que la cafeína no genere el efecto deseado. Ese que le permita a la persona estar más atenta y encarar el día con mayor energía. Algo que seguramente demande la preparación de una segunda taza con el paso de las horas. También es necesario que el consumo de esta bebida se lleve a cabo con algún alimento sólido. Lo ideal son tostadas con queso o alguna fruta, pero es importante que esté acompañado.