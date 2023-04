Marixa Balli no perdonó a Carmen Barbieri y redobló la apuesta: "No tiene"

La panelista de LAM recordó su pelea con la madre de Fede Bal y lanzó fuertes acusaciones. El conflicto se desató hace más de 20, pero sigue al rojo vivo.

Marixa Balli está peleada con Carmen Barbieri hace tiempo. Paso tanto tiempo que todos creían que el enfrentamiento se había terminado, pero la bailarina volvió a hablar sobre el conflicto y se mostró muy decepcionada con la actitud de la conductora de Mañanisima.

"La gente no cambia. Hay cosas que no se hacen. Jamás. Y no se lo voy a perdonar nunca", afirmó la panelista invitada de LAM en un móvil de Instrusos. La frase surgió luego de que el cronista le recordara a la empresaria textil que el año pasado había dicho que no existía posibilidades de recomponer la relación entre ellas. "No, yo no la quiero. Esa mujer arruinó parte de mi vida. Hay cosas y comentarios que no se dicen", dijo Balli, en ese entonces, entrevistada en su local de ropa.

Este jueves, Marixa reiteró que no está dispuesta a cambiar de posición. "Su comentario fue fuera de lugar. Uno sabe lo que puede leer y lo que no puede leer", insistió, en referencia al mensaje que Carmen leyó al aire, donde supuestamente la trató a la morocha de "mufa". La flamante angelita mencionó que esperaba un arrepentimiento de parte de la madre de Fede Bal, pero eso nunca ocurrió. "Yo esperaba una disculpas de parte de ella", afirmó.

En ese sentido, subrayó que Carmen nunca mostró intenciones de revisar sus dichos: "Jamás tuvo intenciones de decir: 'la verdad fue desubicado'". Y antes de despedirse, Balli volvió a criticar a la exvedette. "Hay cosas que no hacen y no se dicen. Hay código. Y tiene que haber respeto. La gente que me conoce sabe cómo soy", sentenció.

Carmen Barbieri negó haberle dicho "mufa" a Marixa Balli

Carmen Barbieri se refirió al enojo de Balli en su programa de Magazine, aunque con una postura muy diferente: negó la acusación y le restó importancia a los dichos de la bailarina. Y si bien le dedicó muy poco tiempo al tema, permitió a su compañero Pampito hacerle todas las preguntas que tenga al respecto.

El periodista le recordó el episodio que desencadenó el enojo de la autora de la Ca cha ca, pero la conductora lo interrumpió para contar lo que había pasado. "Fue después de la muerte de Rodrigo (exnovio de Balli). Era otra época. me daban las tarjetas e iba leyendo. Era la coconductora de Polino y yo le dije a la producción: 'chicos, esto no'".

"Yo crecí en una casa de artistas. Estaba prohibida la palabra mufa. Te decían mufa y no te deban trabajo, te hacían carteles, decían que se apagaban la luces cuando estabas hablando. Es terrible porque te deja sin laburo", enfatizó y volvió a negar haberle dicho eso a Marixa.

Luego, cuando le consultaron sobre los últimos dichos de Balli, la madre de Fede Bal sostuvo que "hace muy bien", porque cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera. De todas formas, rápidamente cambió de tema y pidió que se dejen de fomentar las peleas entre peleas al referirse el incidente que protagonizó Cinthia Fernández días atrás. "Qué bárbaro, entre mujeres nos estamos matando. Hay que escuchar las dos campanas, pero hay que ponerse en la piel de las mujeres", cerró.