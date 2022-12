Nazarena Vélez encaró a Marixa Balli en vivo en LAM: "Fuiste una conchuda"

Nazarena Vélez apuntó contra Marixa Balli en plena emisión de LAM al recordar un conflicto del pasado.

Marixa Balli debutó como panelista en LAM (América TV) y tuvo una fuerte pelea con Nazarena Vélez, quien en medio de una conversación, le recordó un picante ida y vuelta que habían tenido en el pasado.

Mientras estaban en vivo en el programa, Nazarena aprovechó la situación para rememorar un viejo conflicto del pasado. Y sin ningún escrúpulo, le dijo frente a todas sus compañeras y millones de televidentes: "Fuiste una conchuda".

Esta pelea ocurrió en la década del 90, cuando Marixa trabajaba con Hernán Caire en Pasión de Sábado. Todo comenzó cuando Ángel de Brito les preguntó si alguna vez se habían peleado, a lo que ambas admitieron que sí. "Nos peleamos varias veces, nos hemos agarrado", reconoció Marixa, a lo que Nazarena sumó que su primera pelea fue cuando Balli defendió a Hernán Caire.

"Vos estabas laburando con él, vos estabas haciendo la conducción... Y ahí hubo algo. Salió y defendió", la acusó Nazarena. Marixa no negó haber tenido algo con Hernán, pero se mostró desentendida y dijo que no había dicho nada extraño. "Fuiste una conchuda", apuntó la madre de Barbarita Vélez. "En una época era muy conchuda, ahora ya estoy más grande, pienso varias veces antes de decir las cosas", aseguró Marixa.

Además de esa pelea, dijeron haber tenido otra en un viaje que hicieron a Carlos Paz. "Nos peleamos en Carlos Paz, en un viaje que tuvimos, en el que nos gritamos muy fuerte. Tuvimos una situación adelante de todos en un avión. Estábamos sentadas separadas, ninguna se paró pero los gritos iban y venían", recordó Marixa, entre risas y sin dar demasiados detalles.

Marixa Balli soltó una fuerte acusación contra Carmen Barbieri

Recientemente, Marixa Balli recordó sus conflictos con Carmen Barbieri y recordó su pelea con Carmen Barbieri. "¿Y con Carmen Barbieri te reconciliaste?", le preguntó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece). Fue entonces cuando Balli admitió, con un gesto total de seriedad: "No, yo no la quiero. Esa mujer arruinó parte de mi vida. Hay cosas y comentarios que no se dicen". Sin embargo, Balli se negó a dar detalles sobre el tema y concluyó: "No te podés reconciliar con una persona así. No la puedo perdonar porque ella no se hace cargo. Acá nadie se hace cargo".