Marixa Balli destrozó a Carmen Barbieri: "Me arruinó la vida"

Marixa Balli recordó una pelea retro con Carmen Barbieri y no dudó en apuntar durísimo contra ella.

Marixa Balli sorprendió al revelar que sigue muy enfrentada con Carmen Barbieri, reviviendo una pelea retro. "Esa mujer arruinó parte de mi vida", aseguró la exvedette que actualmente lleva adelante un local de ropa en el barrio de Flores.

Alejada de los medios desde hace ya un buen tiempo, Marixa Balli se asentó en la zona comercial de la Avenida Avellaneda con su propio local de ropa. Pese a que no suele dar notas, la comerciante charló este jueves con Socios del espectáculo en un móvil desde su comercio en el barrio de Flores y se mostró contundente al hablar de sus relaciones en el mundo del espectáculo.

Consultada si todavía tenía amigos dentro de la farándula, Marixa comenzó de forma lapidaria aunque sincera: "Tengo conocidas. La amistad en el mundo del espectáculo no existe porque hay mucha competencia". Entonces Adrián Pallares recordó una histórica pelea que la exvedette y bailarina mantuvo con Carmen Barbieri.

"¿Y con Carmen Barbieri te reconciliaste?", sorprendió el conductor a la empresaria. Al escuchar ese nombre la cara de Marixa Balli se transformó y disparó sin filtros: "No, yo no la quiero. Esa mujer arruinó parte de mi vida. Hay cosas y comentarios que no se dicen". Desconcertado, Rodrigo Lussich aseguró que no recordaba por qué la empresaria estaba tan enojada con Barbieri.

Primero, Marixa prefirió no recordar lo que había dicho Carmen, mientras Pallares contaba que tenía el recuerdo que se habían reconciliado en televisión. "No, no te podés reconciliar con una persona así. No la puedo perdonar porque ella no se hace cargo. Acá nadie se hace cargo", agregó la empresaria, todavía molesta con aquel enfrentamiento.

Qué pasó entre Carmen Barbieri y Marixa Balli

Pese a que Lussich pudo acordarse de lo que había sucedido entre Marixa Balli y Carmen Barbieri, la exvedette y actriz recapituló lo que pasó con un breve resumen para quienes no estuvieran al tanto. "Ella dijo que yo me había colgado del féretro de Rodrigo (para buscar fama)", explicó la empresaria, que fue pareja del reconocido cuartetero durante los 90.

"¿Yo? ¿Que a la hora que sea él venía enloquecido a refugiarse en mi casa? No, yo fui la que lo amé y lo protegí, estando de novia y no estando de novia", agregó, picante. Para cerrar, Marixa Balli concluyó furiosa: "Ella ni lo conocía y después parecía la madre". Finalmente, tras decir que Carmen Barbieri solo negaba haber dicho eso, Marixa aseguró que nunca se lo iba a perdonar.