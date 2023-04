A los gritos y tirando gas pimienta: el video de Cinthia Fernández contra sus vecinos

Cinthia Fernández está involucrada en una polémica denuncia que le hicieron sus vecinos y habría menores y una embarazada afectados por la acción violenta de la mediática.

La mediática Cinthia Fernández quedó involucrada en una fuerte denuncia luego de que la acusen de irrumpir en la casa de una vecina de su country y arrojar gas pimienta en el lugar, donde se estaba llevando a cabo una fiesta de cumpleaños de 15. "Tiré para frenarlos", sentenció Fernández en un audio furioso.

La noticia fue anunciada por el periodista Carlos Monti en el magazine Desayuno americano (América TV), quien explicó: "En el country Los Aromos, en la zona de Escobar, la gente de seguridad recibió una llamada de parte de Cinthia Fernández denunciando que alguien había ido a romperle la puerta de su casa de una patada. Está el video donde ella lo cuenta y está mostrando como le arrancaron la puerta y demás. Pero, al mismo tiempo, la gente de seguridad le confiesa que vieron cuando Cinthia empezó a arrojar gas pimienta en otro lote, contra los invitados a una fiesta".

"Donde se encontraba una mujer embarazada y también menores", sumó Pamela David. Ahondando en los datos arrojados por la conductora, Monti prosiguió: "Hay una denuncia del papá de uno de los menores que estaba en la fiesta, que se fue con la cara irritada por el gas pimienta". Acto seguido, emitieron los videos que grabó Cinthia Fernández en sus redes sociales para mostrar como le destrozaron la puerta de su casa a patadas.

El desgarrador audio de la vecina de Cinthia Fernández

A los pocos minutos, anunciaron que la vecina de Cinthia Fernández afectada por el gas pimienta se puso en comunicación y envió un revelador mensaje de audio con más información sobre el dramático suceso: "Leo los mensajes que pone y no lo puedo creer. Intentamos festejar el cumple de 15 de mi hija: había 50 adultos y 50 chicos, entre 14 y 16 años, donde la consigna era vestirse de negro. Yo tengo la puerta de la entrada y la puerta de atrás, la tranquera, donde tengo una casa de por medio con la de Cinthia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y llegan a la puerta de la casa de Cinthia Fernández, y la patean. Me hago totalmente responsable de eso. Pero estábamos por soplar la velita, llevo la torta afuera, le digo a mi hijo que por micrófono les anuncie a todos que se acerquen y la veo a Cinthia adentro del jardín de mi casa, gritando".

"Cuando la veo así me acerco y le pido que vayamos a hablar afuera de mi casa, para que me cuente que pasó. Ahí los chicos me dijeron que tiró gas pimienta", siguió la mujer. En otra parte del audio, también declaró que la mediática le habría tirado gas pimienta en la cara a uno de los chicos que asistió a los festejos. "Afectó un montón el gas pimienta", indicó.

Cuál fue la defensa de Cinthia Fernández: "Tiré para frenarlos"

Furiosa, Cinthia Fernández no tardó en aportar su visión del caso con un audio que confirmó algunos datos proporcionados por su vecina pero contó otra cara de la historia, asumiendo que arrojó gas pimienta a sus vecinos: "Yo tiré para frenarlos. (...) Jamás tiré en una fiesta a mansalva sin saber a quién le tiraba, así que antes de hablar de mí lavense la boca. Tengo las pruebas de todo, en el celular, incluso de cuando fui a buscar a esta gente. Soy mamá y jamás le haría daño a una criatura. Nunca super que era una fiesta de 15 años".