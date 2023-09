Marixa Balli no titubeó y enfrentó en vivo a Marcelo Tinelli: "Patético"

Marixa Balli se molestó con Marcelo Tinelli después de haber aparecido en el Bailando 2023 junto a Fátima Florez. Por qué enfureció la modelo que trabaja como panelista de LAM.

Marixa Balli es una modelo, actriz, cantante y actual panelista de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV. Tras su presencia en el Bailando 2023 junto a Fátima Florez, quien la imitó, realizó un descargo en el ciclo de espectáculos y apuntó duramente contra Marcelo Tinelli con comentarios contundentes.

En la emisión del jueves 14 de septiembre de LAM, Marixa Balli se mostró muy enojada con Tinelli tras lo vivido en el Bailando 2023 con Fátima Florez. "Me hubiese ido desde el primer momento, encima después me sientan ahí... me quería morir ¿Qué hice cerebralmente para venir a este programa?", lanzó lamentándose por el momento incómodo.

En primer lugar, Marixa dijo que se tenía que adaptar con la ropa que le dieron las vestuaristas para estar en sintonía con Fátima. "En un momento, del canal me mandaron cosas que me recordaban a mis épocas cachaqueras, con piedras, muy vintage que no va y eso un poco me molestó. Fui, busqué los enteritos, el mío era S, Fátima era M, y cuando salimos yo tenía el M que me quedaba gigante y Fátima el S. Las vestuaristas no fueron capaces de darse cuenta de que un enterito era más grande y el otro más chico. La verdad... patético", expresó con dureza.

Sumado a eso, la panelista de 54 años dijo que se sintió "partenaire de Fátima, era la pobre desgraciada. Me sentí como un muñeco que utilizaron, hubiesen puesto un mural mío". Es sabido que Marixa Balli y Tinelli se conocen muy bien, ya que tuvieron un romance fugaz hace unos años, además de la buena relación que forjaron hasta el día de hoy. Sin embargo, todo terminó de la peor manera. "Se terminó eh. Me llamó el Chato y me decía cómo podíamos solucionarlo y no, ya está, esto no tiene retorno, me hicieron quedar para el orto, me hicieron sentir mal. Hace muchos años que no me trataban tan mal", sentenció.

Marixa Ball le dio un picante consejo a Coti sobre el Conejo: "Que te ingrese"

Marixa Balli es una exvedette, bailarina, modelo y panelista de televisión, actualmente conocida por ser una de las "angelitas" de Ángel de Brito preferidas por el público de LAM (América TV), debido a su carisma y falta de escrúpulos a la hora de dar su opinión. En una reciente emisión del Bailando 2023, la mediática de 54 años estuvo presente y mantuvo un diálogo con Coti Romero, en el que le dio un importante consejo sobre las relaciones sexo afectivas, tras la infidelidad que sufrió por parte de Alexis "El Conejo" Quiroga. Acto seguido, su alter ego, interpretado por Fátima Florez, le dio un consejo aún más llamativo.

Desde hace meses, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) vive días muy duros a causa de sus problemas de salud mental. A esto se le suma que en los últimas horas se enteró que Alexis, con quien estaba intentando reconciliarse, la engañó con otra chica en una fiesta. La noticia, que le llegó a través de un video filtrado en las redes sociales, le generó una enorme angustia y la doble de Marixa Balli la consoló con un inesperado consejo.

‘’Ya fue mi amor, el que te engaña, te mete los cuernos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. No sé qué cantidad de veces, no sirve. Déjalo, libera esa mente. Yo hablé mucho con vos, y de corazón porque te quiero, un pasito al costado. No sirve. Sos demasiada mujer para él, él puede ser un divino, pero no es para vos", comenzó diciéndole Marixa.

Y le remarcó: "Te reitero, que te ingrese en el cerebro, el tipo que te mete los cuernos, encima en una relación, que llevan poco tiempo, que todo tiene que ser amor, pasión, respeto... Olvídate, no sirve". Además, le aseguró que si vuelven, "El Conejo" no va a dejar de serle infiel. "Lo va a seguir haciendo, la que venga lo va a pasar peor y va a ser así, porque él ya está con esa onda. Soltá porque sos una reina y te va a venir algo mucho mejor", cerró.