Marixa Balli destapó un secreto nunca antes contado sobre Rodrigo: "Le quedaba poco"

Marixa Balli habló a fondo sobre la muerte de Rodrigo Bueno "El Potro". La cruda revelación de la panelista de LAM.

Marixa Balli brindó declaraciones inesperadas sobre su relación con el histórico cantante de cuarteto Rodrigo Bueno "El Potro". La bailarina que actualmente trabaja como panelista en LAM expuso detalles que nadie sabía sobre el último tiempo de vida del artista cordobés.

"Él en el fondo ya sabía que se le iba a venir algo... por más que piensen que estoy loca, a mi me había dicho 'mirá que me queda poca vida'", recordó Marixa Balli en el programa de espectáculos que conduce Ángel De Brito por América TV. Allí relató que Rodrigo le había dicho que el propio padre aparecía en sus sueños.

"Le decía que iba a pasar después de algo muy importante que era el Luna Park", agregó Marixa a los sueños que tenía Rodrigo con su papá. Sumado a eso, De Brito indicó que el cantante aseguraba que se iba a morir jóven. "Por los sueños con su papá. Yo le creía porque era un tipo tan inteligente, sino no hubiese llegado a ser lo que fue", consideró la exbailarina del Teatro Colón.

Además, reveló que en más de una oportunidad soñó con el creador del tema Ocho cuarenta poco tiempo después de su fallecimiento. "Tuve sueños muy lindos y graciosos pero que tenían que ver con su temperamento y forma de ser", subrayó Marixa.

23 años después: Marixa Balli reveló un dato desconocido sobre el velorio de Rodrigo

Marixa Balli es una de las panelistas de LAM. Sin embargo, en el pasado se destacó por ser bailarina en el Teatro Colón, cantante de cumbia y animadora, entre otras cosas. También fue la novia del Potro Rodrigo Bueno, el cuartetero cordobés que murió el 24 de junio de 2000 a causa de un accidente automovilístico.

En este sentido, Marixa Balli reveló un dato totalmente desconocido (para muchos) sobre el velorio del mítico cantante. Pese a que todo fue dolor y desazón, y que ambos ya no estaban juntos cuando Rodrigo murió, la protagonista destacó un gesto que tuvo la familia del fallecido para con ella.

"En el velorio me sentí importante", sostuvo Marixa Balli. Esto se dio a raíz de las declaraciones de Alejandra Romero, la última novia que tuvo Rodrigo, quien deslizó que la bailarina no dejaba en paz a su expareja y que aparecía en diferentes eventos en los cuales El Potro se sentía incomodado.

Sobre Alejandra Romero, Marixa Balli sostuvo: “Esta chica no sé, no me dan los años con que salió con cada una, no me da el lapsus de tiempo que salió con todas, no me cierra. Tuvo muchas relaciones Rodrigo, ¿sabés que me enoja? Haber salido con Rodrigo, porque me mezcla con muchísima gente. La verdad queda entre él y yo. Esto me gusta mucho más que cuando me preguntan cosas a mí. Lo dijo él, sé demasiadas cosas, fui su mejor amiga y su única amiga”.