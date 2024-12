Mirtha Legrand acorraló a Luis Petri por los precios de los medicamentos: "Está pasando"

Mirtha Legrand y Luis Petri tuvieron un cruce en vivo.

Mirtha Legrand es una figura pública que siempre se mostró cercana a los pensamientos de derecha, pero en los últimos meses pronunció reclamos en contra del gobierno libertario de Javier Milei y llamó la atención de muchos. La diva de los almuerzos invitó en ese contexto a Ministro de Defensa, Luis Petri, e incomodó a este con preguntas incisivas en alusión a la pérdida del poder adquisitivo y los aumentos que hubo en los medicamentos.

La madre de Marcela Tinayre defendió hace semanas al INCAA en medio del desfinanciamiento por parte del Estado y en cada uno de sus programas lanza un dardo hacia el gobierno, en alusión a lo caros que están los precios de los productos de necesidad básica. Así fue que se refirió al costo de los medicamentos y acorraló al esposo de la periodista Cristina Pérez con sus preguntas.

“Hay mucha gente que lo está pasando mal, ministro. Los remedios... ¿Usted compra los remedios? Imposible comprarlos”, comentó Mirtha. Por su parte, Luis Petri soltó: “Han aumentado, es verdad. Pero vos fíjate la inflación como viene bajando”. En ese momento, Legrand aseguró que no se trataba de un dardo contra La Libertad Avanza, pero que es algo que ella ve, y el ministro cerró: “Nosotros también la vemos, pero también vemos un país que está creciendo, un país que está resolviendo problemas estructurales que llevaban décadas”, sin dar demasiadas precisiones sobre sus afirmaciones.

El fuerte pedido de Mirtha Legrand por el INCAA

"No cierren el INCAA. No se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana. Así que lo tenemos que mantener los argentinos. Hagamos fuerza y esto va a continuar, haciendo películas maravillosas con premio", comentó Legrand en el atril de los Martín Fierro. Al mismo tiempo, aclaró que está de acuerdo con actuar en casos de manejos espurios del dinero del Estado: "Si hay gente que de pronto recibió un crédito y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda fuera. A esa gente no le damos más nada".

Además, Legrand hizo un repaso por su extensa carrera en su discurso y aludió a la importancia de la industria del cine en su vida: "Decirles que estoy muy feliz, que soy un producto del cine argentino, hice no sé si 33 o 34 películas porque hay una que me falta, 36 me dicen. Bueno, las voy a contar en mi casa. Me siento un producto del cine argentino, toda mi familia, mi hermano José, mi querido hermano José Martínez Suárez, muy merecido el aplauso porque fue durante 12 años presidente del Festival de Cine de Mar del Plata, mi hermana Goldi, Silvia Legrand, que también hizo cine, que también merece un aplauso. Y yo que hice 36 películas maravillosas, siempre de protagonista".

Mirtha Legrand y Flor Peña hablaron sobre su distancia

"Tuvimos un desencuentro. Algo político me parece", soltó Mirtha ante la presencia de Peña en su mesa. "Pero porque pensábamos distinto, ¿por qué? La grieta está distinta, ya no es una grieta ideológica, ahora siento que es una grieta humana. Ahora me encuentro con gente que estaba enfrente mío, todos de este lado. Cuando uno va creciendo va pensando en las ideas, qué Argentina me gustaría para mis hijos", respondió la actriz.