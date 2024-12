Adiós Independiente: la primera baja confirmada para Julio Vaccari en 2025

La primera baja confirmada para el Independiente de Vaccari en el 2025.

Independiente ya tiene a su primera baja del 2025, aunque el mercado de pases no empezó formalmente y lo hará recién en enero próximo. El club de Avellaneda intentará darle todos los gustos posibles al entrenador Julio Vaccari, aunque al mismo tiempo empieza a darles salida a ciertos jugadores que no estuvieron a la altura de las circunstancias por diferentes motivos.

Uno de los futbolistas que dirá adiós en breve es nada menos que Alex Luna, el extremo de 20 años que no pudo consolidarse con ningún director técnico. El juvenil llegó a préstamo desde Atlético de Rafaela hasta finales del 2024, aunque desde "La Crema" ya comunicaron que no es posible extender esa cesión y el "Rojo" no hará uso de la opción de compra de 800.000 dólares por el 50% del pase.

Si bien el atacante rafaelino demostró buenas condiciones en algunos partidos, como por ejemplo el primer tiempo del clásico ante Racing como local, no logró sostenerlo a lo largo del tiempo y fue perdiendo terreno tanto con Carlos Tevez como con Vaccari. Tiene desparpajo, desequilibrio y gambeta, aunque no es consistente en sus rendimientos, a tal punto que lo superaron en la consideración otros juveniles como por ejemplo Diego Tarzia, Lautaro Millán, Santiago Hidalgo y Santiago López. Por si fuese poco, Rodrigo "Chino" Atencio regresará tras la cesión en Central Córdoba de Santiago del Estero y no habrá sitio para Luna para un año en el que el "Rey de Copas" afrontará al menos cuatro competencias: las dos Copas de la Liga, la Copa Argentina y la Sudamericana.

Los números de Luna en Independiente

31 partidos oficiales.

1392 minutos disputados.

3 goles.

Sin títulos conseguidos.

El agente de Marco Pellegrino liquidó a la dirigencia de Independiente: "No vinimos a estar detrás de Laso"

Diego Maggiolo, representante del zaguero de 22 años, brinó una entrevista con TyC Sports en la que dejó en claro su enojo por no ser prioridad para el entrenador. "Nosotros no vinimos a estar atrás de (Joaquín) Laso, imagínate que estábamos atrás de (Fikayo) Tomori, de la Selección de Inglaterra... Ir a jugar atrás de Laso no era la opción", comenzó diciendo. En el mismo sentido, el representante explicó que Pellegrino no llegó para ganarse un lugar y, cuando el periodista Guido Bercovich le remarcó que debía hacerlo como cualquier jugador de un plantel, le contestó visiblemente enojado: "Estás equivocado. Porque tenía otras opciones, igual no voy a andar debatiendo con vos”.

Además, Maggiolo volvió a hacer hincapié en una supuesta protección hacia uno de los referentes del plantel: "Hay varios en Independiente que no dan nunca el peso, pero como rinden siguen jugando. Y en el barco había ocho jugadores, y automáticamente que pasa lo del barco Laso arregla su situación". Por otro lado, el apoderado del exjugador de Platense dejó otra crítica hacia Vaccari por cómo se comportó: "Yo colaboré con Independiente, ayudé económicamente a la institución a levantar las inhibiciones. Ahora el maltrato que nos dio el DT me parece que no corresponde a un pibe de 22 años”. Aunque los dirigentes del "Rojo" planean buscar una salida en enero y romper el vínculo que finaliza en junio del 2025, Maggiolo expresó que, por su parte, no forzarán una salida de su representado de cualquier forma y que esperará tener un contacto con los directivos para alcanzar un acuerdo.