Sturzenegger: la carta que baraja el Gobierno para dar un golpe en CABA

El Gobierno no termina de definir quién encabezará la boleta de candidatos a legisladores porteños para las elecciones convocadas para el 18 de mayo y este miércoles sumaron al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. "Es una opción, nos importa más el concepto que el nombre. Para nosotros hay que llevar la motosierra a la Ciudad", explicaron en un despacho oficial. El nombre también fue sugerido a El Destape por otra fuente de acceso directo al presidente: "Creo qiue tiene domicilio en CABA y no mide mal".

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en tanto, arrancará este jueves con las caminatas de campaña por la Ciudad, en Santa Fe y Pueyrredón, donde espera encontrar vecinos contentos con su política represiva. Bullrich y el vocero Manuel Adorni son las otras opciones que manejan en el Ejecutivo. Tampoco en el gobierno porteño estaba resuelto quien cargará con la responsabilidad de mantener el distrito para el macrismo porque la diputada María Eugenia Vidal no termina de dar el sí. El plazo para la inscripción de candidaturas vence a la medianoche del sábado.

La Libertad Avanza está en la oposición dura a la gestión de Jorge Macri. Principalmente, le cuestionan que no recorte gastos y que no baje impuestos. En esa dirección, una candidatura de Sturzenegger daría en el clavo porque representa, como pocos, el espíritu de la motosierra mileista. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado sólo anuncia despidos estatales y eliminación de impuestos y regulaciones. Por lo general, tiene un discurso muy técnico y no le sobra carisma, por lo que no parecería una muy buena opción para atraer votos. En la Casa Rosada sostenían que eso no era lo importante sino que representara el mensaje de La Libertad Avanza.

Nacido en Rufino, Santa Fe, luego cursó su carrea universitaria en La Plata. Pero ahora vive en Capital y estaría en condiciones de competir. De hecho, ya fue diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires entre 2013 y 2015.

Noticia en desarrollo