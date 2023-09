Telefe tomó una drástica decisión con el nuevo Gran Hermano: "Idea fija"

Los directivos de Telefe tomaron una fuerte determinación con la nueva edición de GH Argentina. Cuándo arranca el reality show conducido por Santiago del Moro.

Gran Hermano provocó el último gran fenómeno televisivo en Argentina. La edición que tuvo a Marcos Ginocchio como el gran ganador generó gran ilusión en los directivos de Telefe. De hecho, las expectativas que tienen en el programa hicieron que tomen una drástica decisión.

Tras el fin del ciclo conducido por Santiago del Moro, las instalaciones de la casa fueron ocupadas por Gran Hermano Chile. Al reality show le está yendo muy bien en la televisión trasandina, pero los planes de las autoridades de la señal, propiedad de Paramount, pueden cambiar estrepitosamente el programa.

Marina Calabró afirmó que la nueva edición de Gran Hermano comenzará antes de lo previsto. Según la columnista espectáculos de Lanata Sin Filtro, las autoridades de Telefe tiene decidido adelantar la fecha de estreno de GH, por lo que los "hermanitos" del país vecino tendrán una estadía más corta en la casa.

“Se hablaba de la vuelta de Gran Hermano para mediados o fines de febrero y alguna versión incluso hablaba de marzo”, comenzó diciendo Marina en su columna de Radio Mitre. En este sentido, reveló que en las últimas horas hubo una reunión entre Kuarzo y Telefe donde se habría decido un cambio rotundo.

“Parece que llegó de vacaciones Guillermo Pendino (uno de los hombres fuertes de Telefe) y vino con la fecha fija, ‘tenemos que arrancar el 11 de diciembre'. ¿Y los chilenos? Se irían el 24 de noviembre", reveló la periodista. De esta forma, el posible debut coincidiría con el primer día del mandato del nuevo presidente.

“Hay una negociación tremenda con Chile, porque realmente les está yendo muy bien, están liderando la audiencia. Pero bueno, la idea es desalojarlos el 24 de noviembre, darle una lavadita a la casa…porque no sé si ustedes vieron las paredes ¡Se caen de la humedad!", agregó Marina y completó: "Es que no llegan con Got Talent a febrero o marzo, tampoco están dadas las condiciones para estrenar Expedición Robinson. Piensan que después de la campaña política, largar el programa en diciembre va a ser una bocanada de aire fresco para el público”.

Luego de que la columnista de Jorge Lanata competiera esta información al aire, nadie de Telefe salió a desmentirla. De hecho, lo única certeza sobre la nueva edición de Gran Hermano es que aún no eligieron a los nuevos participantes, pero el casting ya está cerrado.

La próxima novedad se conocerá este lunes, a partir de las 19, cuando Santiago del Moro participe de Fuera de Joda, el programa de streaming que conducen los ex GH Julieta Poggio, Daniela Celis, Nacho Castañares y Lucila "Tora" Villar. "Entérate cuando empieza GH! Este lunes a las 19:00 en Twitch, YouTube y Mitelefe", anunció Pendido a través de Twitter.

Quién se fue de Gran Hermano Chile

Gran Hermano Chile vivió el último domingo una nueva e intensa noche de eliminación, en donde un nuevo jugador abandonó el espacio por decisión del público. Esta semana Jennifer (Pincoya), Raimundo y Fran quedaron en placa por el voto de sus compañeros. El otro nominado, Jorge, había sido salvado por Hans, el líder de la semana.

Tras una semana intensa, en donde tres nuevos participantes ingresaron a la casa -Federico Farrell, Ignacia Michelson y Skarlette Gáez-, nuevamente se llevó a cabo una nueva gala de eliminación, que no estuvo exenta de polémicas. La gran controversia de la semana fue protagonizada por Francisca y Constanza.

Fran Maira se convirtió en la nueva eliminada de GH Chile. El primer salvado fue Raimundo, por lo que la decisión final estuvo entre Francisca y Pincoya. La joven influencer fue eliminada con un 88.40% de los votos contra un 11.20% de Jennifer, convirtiéndose así en la undécima jugadora en abandonar el reality show.

“La verdad yo venía hace días diciéndole a mis compañeros que me quería ir, yo ya sentía que había llegado mi momento. Deje una huella gigante, lamentablemente en este último tiempo me han pasado cosas que me han perjudicado”, señaló al abandonar el reality. Luego, Fran subrayó: "Hay que admitir que me tocó una placa super difícil, no quiero volver entrar en el tema, pero el fin de semana me vi envuelta en muchos conflictos en donde no me pude quedar callada, porque ya me mantuve callada lo suficiente”.