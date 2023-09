Quién es la figura de Telefe que estaría saliendo con Julieta Poggio: "Teniendo algo"

Un periodista de espectáculos dio a conocer los rumores que vinculan a la ex-GH con un famoso actor. Julieta Poggio te ndría nueva pareja después de su ruptura con Lucca Bardelli.

Julieta Poggio saltó a la fama gracias a su participación en Gran Hermano 2022, reality show de Telefe que la consagró como finalista. Desde su salida de la casa del canal de las pelotas, la joven continuó con el camino artístico que empezó en su niñez, etapa en la que actuó en proyectos como Consentidos y Dulce Amor. La masiva popularidad que el ciclo conducido por Santiago del Moro le dio a Poggio hizo que en la prensa se hablara sobre su vida sentimental; asimismo, hace horas el periodista Sebastián "Pampito" Perelló dio a conocer un sorprendente dato sobre un supuesto noviazgo de la actriz.

El panelista de Mañanísima habló sobre el rol de Poggio en la obra teatral de José María Muscari, Coqueluche, donde comparte elenco con Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci y Agustín Sullivan. Perelló aseguró que Julieta tendría un romance con el último actor mencionado: "Hay rumores de que están teniendo algo. Le estoy preguntando porque ellos están trabajando en Coqueluche", pronunció el comunicador en el programa que conduce Carmen Barbieri en las mañanas de Ciudad Magazine.

"Aparentemente tienen buena onda, pero viste cuando un chico y una chica de un elenco tienen buena onda decimos que hay romance", continuó el periodista en pleno vivo televisivo. Por su parte, su colega Estefi Berardi lo contradijo y soltó: "Yo creo que son buenos compañeros. Los conozco a los dos y no lo creo”. Son muy distintos. Él es rebuena persona, muy espiritual y ella es hermosa, pero para mí son amigos".

La palabra de Thiago Medina y Daniela Celis sobre su embarazo

"En realidad nosotros queríamos primero contarles a nuestros familiares, a nuestra gente pero, no sé cómo hicieron, pero salió todo a la luz no quedó otra que salir a decirlo porque si esperábamos un poco más iba a ser peor. Como que nos sacaron eso, fue feo", relató Medina sobre cómo la prensa afectó su especial momento en diálogo con Georgina Barbarossa en Telefe. Al mismo tiempo, Celis habló sobre la mediatización de su embarazo y se quejó al respecto: "Yo siempre quise ser madre joven y tenía idealizado el momento de contarlo. Sentí que me arrebataron ese momento tan lindo de mi vida. Me dolió".