Mario Massaccesi abrió su corazón y ventiló lo que nadie sabía: "No quiero"

Mario Massaccesi sacó a la luz detalles ocultos sobre su vida personal y la fuerte experiencia que vivió recientemente.

Mario Massaccesi es un periodista, conductor de radio y televisión y coach ontológico de 56 años que cuenta con una amplia trayectoria en la industria de la televisión. A pesar de su enorme éxito, durante el último tiempo decidió avocar su vida a un ámbito completamente alejado de su camino profesional y dedicarle más tiempo y energía a su autoconocimiento. Por esta razón, les contó a sus seguidores detalles desconocidos sobre esta nueva vida que lleva.

Además de su trabajo en los medios, Massaccessi tiene un costado espiritual que no muchos conocen. En los últimos días, emprendió un viaje exótico por diferentes países, como la India o Nepal, y dio a conocer cómo fueron estas nuevas experiencias que vivió. El pasado miércoles 27 de septiembre estuvo presente en el podcast Soltar para Ser, junto a la psicóloga Patricia Daleiro, en el que habló sobre este nuevo rumbo que tomó para su vida.

“Yo busco siempre lo distinto: me parece que en lo distinto desafío mis propias creencias, y estoy en un momento de mi vida en que no quiero creerme nada. Tanto la India como Nepal, son países que te cuerpean todo el tiempo", comenzó diciendo el periodista, quien se mostró abierto a compartir detalles de lo que siente. Al mismo tiempo, destacó que la India es un país como ningún otro. "En la India, todo lo que creemos que está, no está. La razón que creemos tener, se te pierde en la India. Por eso es un país desafiante, que no cualquiera se lo puede bancar", aseguró.

Por esta razón, Massaccesi señaló que le gustan los lugares que lo desafían y que le muestran que su cabeza "es mucho más amplia de lo que yo creo que es". Por último, reflexionó sobre la importancia de hacer un “viaje interior”. "No hay que venir a la India para hacer esto: estos viajes interiores se pueden hacer en cualquier lugar. Hay un momento en el que uno tiene que escucharse a sí mismo, y ese es el verdadero viaje interior. El problema es que muchas veces no nos escuchamos", concluyó.

Mario Massaccesi habló sobre su dolorosa experiencia amorosa

Semanas atrás, Massaccesi contó en diálogo con TN cual fue la experiencia más dolorosa que vivió en el plano amoroso. Según su relato, descubrió a una pareja siéndole infiel. "No sabés el quilombo que se armó. Me quedé esperando hasta que terminaran de hacer la cosa chancha... Yo soy un gran investigador. Me quedé en la puerta y ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro, que luces se prendían y que ventanas se cerraban. ¡Pum! Ahí estaba. Entonces dije ‘hay que esperar’, para denunciar hay que esperar la prueba, sino no hay denuncia”, comenzó.

“No caía una media, caía un puñal. Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces", confesó. Luego, señaló que "hay una intuición, como una intuición de madre, un momento en que vos te das cuenta internamente que te están cagando y te están cagando". "Si tenés la firme convicción y además la podes comprobar, quiere decir que no es una intuición falsa, es real”, cerró.