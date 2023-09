Mario Massaccesi confirmó su relación y soprendió a todos: "La podés comprobar"

Mario Massaccesi habló sobre su vida privada, confirmó su relación y sorprendió a todos. Qué dijo el periodista.

Mario Massaccesi es uno de los periodistas más reconocidos de la República Argentina. Con una extensa trayectoria en TN y El Trece, poco se conoce de su vida privada puesto que no expone demasiado a sus afectos más allá de alguna que otra foto en las redes sociales. Sin embargo, hace muy poco decidió hablar de una relación que lo marcó a fuego.

En TN, Massaccesi dio detalles de su romance con una persona que recordó de una manera poco feliz. Según el periodista, la descubrió siéndole infiel y allí decidió cortar el vínculo: "No sabés el quilombo que se armó. Me quedé esperando hasta que terminaran de hacer la cosa chancha... Yo soy un gran investigador. Me quedé en la puerta y ya sabía cómo eran los tiempos ahí adentro, que luces se prendían y que ventanas se cerraban. ¡Pum! Ahí estaba. Entonces dije ‘hay que esperar’, para denunciar hay que esperar la prueba, sino no hay denuncia”.

“No caía una media, caía un puñal. Imaginate, después me volví llorando. Por eso no creo en el amor, porque me han engañado muchas veces. Hay una intuición, como una intuición de madre. Hay un momento en que vos te das cuenta internamente que te están cagando y te están cagando. Si tenés la firme convicción y además la podes comprobar, quiere decir que no es una intuición falsa, es real”, sentenció Mario Massaccesi.

Mario Massacessi se animó a confirmar lo que muchos suponían

Mario Massaccesi es una de los periodistas estrellas de El Trece y TN. Sin embargo, el conductor tiene una pasión alejada de los medios. El presentador de Síntesis es coach ontológico y escribió tres libros sobre como esta disciplina lo ayudó a enfrentar y atravesaron los duros momentos que tuvo a lo largo de su vida.

Este nuevo rol del conductor se inició en 2016, cuando participó de una charla en la cárcel de Los Hornos, donde conviven madres e hijos tras las rejas, junto a la psicóloga Patricia Daleiro. Desde entonces, no se volvieron a separar y logaron plasmar su experiencia en el long-seller Soltar para ser feliz y Saltar al buen vivir. Ahora lanzaron su tercer trabajo: Salir de los miedos.

Massaccesi comenzó la promoción del libro, que aborda diferentes aspecto del miedo: soledad, vejez y la muerte, hasta otros más sencillos y cotidianos como el miedo a manejar un vehículo o a hablar en público. En una reciente entrevista contó cómo es la relación de los jóvenes con el miedo. "Nosotros, nuestra generación, criamos a estos jóvenes con mucho menos miedo del que recibimos, y un poco el resultado de esto es que ellos son más libres, expresan las cosas de otra manera. Lo que pasa es que después cuando lo vemos nos asusta, nos asusta la diferencia. Y no nos damos cuenta de que el mundo del cual nosotros venimos es otro y no aplica a la mirada que tenemos hoy de ellos", sostuvo, en diálogo con Infobae.