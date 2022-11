Marianela Mirra arrojó sus tres finalistas de Gran Hermano 2022: "Mis favoritos"

Marianela Mirra, quien se consagró como la ganadora de Gran Hermano 2007 (Telefe), opinó sobre la edición actual del reality y reveló qué participantes cree que pueden ganar y cuáles son sus preferidos.

Actualmente, los participantes más repudiados por el público son los que quedaron en placa para abandonar la casa: Lucila "La Tora", María Laura "Cata", Nacho y Juliana. Por su parte, Marianela dijo que todavía no le convencen las participantes mujeres y que cree que podría ganar un hombre.

“Muy pronto, pero mis favoritos y a quienes veo en la final son Agustín, 'Alfa' y Marcos”, publicó Mirra a través de sus historias de Instagram. Y agregó: "Todavía no me convencen las mujeres. Besos".

Por otro lado, apuntó contra "La Tora" debido a sus agresiones hacia Walter "Alfa" tras el escándalo con Coti. Para Marianela, Lucila utilizó el feminismo para beneficiar su imagen: "Alta manipulación 'La Tora'. Le salió todo mal. Ahora no le queda otra que levantar la bandera de las mujeres abusadas. Papelonera”.

Historia subida por Marianela Mirra sobre Gran Hermano 2022.

La opinión de Marianela Mirra sobre Thiago, de Gran Hermano

Thiago generó una gran polémica entre los televidentes de Gran Hermano debido a las situaciones en las que acosó a Agustín por su sexualidad. El momento que más indignación generó entre los usuarios de las redes sociales fue cuando Thiago se acostó en la cama de Agustín mientras estaba durmiendo y se apoyó sobre él, burlándose de su sexualidad, y más tarde le dijo: “¿Qué se siente dormir culito para arriba y que te estén apoyando todos los días?”.

Aunque los televidentes coincidieron en que Gran Hermano debería haberlo sancionado, la producción no hizo nada al respecto, a diferencia de la sanción que le dieron a Walter "Alfa" por haberle hecho un comentario sexual a Coti. Marianela opinó sobre el tema en sus historias de Instagram y escribió: "A pedido de ustedes: es un atrevido, lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos".

Mirra recibió una gran cantidad de mensajes agresivos en sus redes sociales por haber criticado a Thiago, y más tarde agregó en otra publicación: "Están locos. La mafia que son los seguidores de Thiago. Los insultos no me van a hacer cambiar de opinión. No quiero figurar, amo el formato y voy a opinar cuando se me vengan ganas". Hasta ahora, la producción no tomó medidas sobre Thiago, pero los televidentes coinciden en que desde ese momento, ya no lo muestran tanto en cámara como antes.