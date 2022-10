Marcelo Tinelli hizo un anuncio sobre su futuro con El Trece: "Fue hermoso"

Marcelo Tinelli se refirió a su futuro con El Trece e hizo un fuerte adelanto sobre lo que hará de cara al 2023 en la TV argentina. Cuál es el próximo desafío del conductor tras el final de la primera temporada de Canta Conmigo Ahora.

Marcelo Tinelli continúa dando que hablar en la TV argentina. A poco tiempo de que termine el 2022, el conductor tomó una decisión sorpresiva sobre su futuro con El Trece tras el final de Canta Conmigo Ahora, reality de canto en el que sumó buenos puntos de rating en su primera temporada.

De acuerdo a lo que comentó tras su última presentación al frente del programa, que terminó el pasado martes 18 de octubre, el animador se alegró por su nueva experiencia en televisión, donde su fama la adquirió al frente de Ritmo de la Noche, VideoMatch y ShowMatch. "Fue hermoso terminar este programa en vivo", le comentó a Teleshow.

Al mismo tiempo, Tinelli advirtió que se queda en El Trece para llevar adelante la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora. "Estamos muy felices, sobrados, y es raro también porque es un final de ciclo que no es final. El balance es sumamente positivo", expresó, con mucha emoción. Y anunció que en este nuevo envío harán "60 duelos que van a clasificar 30 finalistas, estamos viendo la posibilidad de hacer un repechaje".

Asimismo, el conductor tuvo palabras de elogios hacia la producción del programa. "Estoy muy agradecido a toda la producción, al Chato (Prada), (Fede) Hoppe y a todos los productores, a todos los escenógrafos del canal y de nuestra productora que han podido hacer este monstruo impresionante que hoy nos permite hacer este programa increíble y que permite que muchos otros países vengan a grabar acá", manifestó.

Marcelo Tinelli, conductor de Canta Conmigo Ahora por El Trece

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre los números de rating que consiguió Canta Conmigo Ahora

Pese a que debió darle pelea a programas como La Voz Argentina, ¿Quién es la Máscara? y Gran Hermano, Marcelo Tinelli se mostró satisfecho por los números obtenidos en el rating con Canta Conmigo Ahora, que en la gran final obtuvo 8.4 puntos y fue lo más visto del día en El Trece: "El programa ha tenido una calidad impresionante y una muy buena repercusión de audiencia en los números que hoy tiene la televisión argentina". Y agregó: "Hemos hecho que la competencia juegue tres programas muy importantes contra nosotros en un año que no lo tenían pensado. Eso habla de la importancia de este programa, me pone muy orgulloso y eso siempre te hace levantar la vara".

La famosa que denunció maltratos por parte de Marcelo Tinelli

"En principio no volvería a participar en un programa de ese tipo. Lo que verdaderamente interesa y te importa es la palabra de la gente, y yo por suerte tengo ese reconocimiento en la calle", expresó Mora Godoy en América. A su vez, reconoció que la gente le pedía que se marche del programa debido a los maltratos provinientes (en varias ocasiones) de Flavio Mendoza: "Me decían 'por favor andate de ahí porque vos no te merecés ese trato que te dan'".

Mora Godoy continuó con su relato y recalcó: "Incluso pasó un montón de tiempo y alguna persona todavía me lo dice, me recuerda todo el daño que me hicieron. Esta situación la conté en un par de reportajes una vez que me fui del Bailando, y tengo que reconocer, porque esto no lo conté nunca, es la primera vez que lo hago, que Marcelo Tinelli pidió mi teléfono y me llamó personalmente él para pedirme disculpas".

Tinelli le pidió disculpas a Mora Godoy

"Se las tomé las disculpas, por supuesto, y quizás lo que nos quedó pendiente fue tomarnos una café para charlar algunas cosas. Ibamos a tener un encuentro y justo fue cuando empezó la pandemia. A mi me gusta hablar de esto y tengo algunas cosas que me gustaría decirle personalmente", sentenció la bailarina, quien estuvo en Bailando por un Sueño en la temporada 2019.