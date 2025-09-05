Marcelo Tinelli se aleja de América TV y comenzará un programa de stream.

Marcelo Tinelli vuelve al ruedo, pero esta vez lejos de América TV. El histórico conductor de la televisión argentina aceptó la propuesta de Jorge Rial y debutará en Carnaval Stream, el nuevo proyecto de streaming que reúne a reconocidas figuras del medio. Esta sería la primera vez que el famoso conductor acceda a liderar un programa de este formato. Es por eso que hay grandes expectativas en cuanto a su debut.

La noticia fue confirmada por Teleavisador en X (ex Twitter), donde adelantaron que Tinelli estará al frente de un ciclo de humor orientado a la actualidad, con emisiones los martes y miércoles a las 20 horas. Vale destacar que el canal de stream estuvo en boca de todos en las últimas semanas por haber publicados audios de Karina Milei.

El conductor desembarcará en el nuevo canal de stream.

Quiénes acompañarán a Marcelo Tinelli a su debut en el stream

A su lado estarán Fede Bal, Carla Conte, Sabrina Rojas y Pachu Peña. Además, compartirá pantalla con su hija Cande Tinelli, lo que marcará un momento especial en su regreso.

El debut de Tinelli está previsto para mediados de septiembre y su llegada obliga a cambios en la grilla de la plataforma. El ciclo Revueltos, que conducen Rial y Viviana Canosa, pasará a los jueves en el mismo horario para dejar espacio a la nueva propuesta.

Con un formato ágil que combina actualidad, humor y la impronta de Tinelli, el programa buscará reconectar con el público desde un lenguaje más cercano al streaming. Entre los colaboradores también estarán Iván Ramírez, Sebastián Almada y José María Listorti, histórico compañero del conductor.

La apuesta refuerza la grilla de Carnaval Stream, que ya cuenta con programas como Cónclave (Viviana Canosa, Rial, Fantino y Fabián Doman), Data Clave (Mauro Federico) y La Motosierra de Toti (Toti Pasman y Cinthia Fernández).