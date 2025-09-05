Marcelo Tinelli vuelve al ruedo, pero esta vez lejos de América TV. El histórico conductor de la televisión argentina aceptó la propuesta de Jorge Rial y debutará en Carnaval Stream, el nuevo proyecto de streaming que reúne a reconocidas figuras del medio. Esta sería la primera vez que el famoso conductor acceda a liderar un programa de este formato. Es por eso que hay grandes expectativas en cuanto a su debut.
La noticia fue confirmada por Teleavisador en X (ex Twitter), donde adelantaron que Tinelli estará al frente de un ciclo de humor orientado a la actualidad, con emisiones los martes y miércoles a las 20 horas. Vale destacar que el canal de stream estuvo en boca de todos en las últimas semanas por haber publicados audios de Karina Milei.
Quiénes acompañarán a Marcelo Tinelli a su debut en el stream
A su lado estarán Fede Bal, Carla Conte, Sabrina Rojas y Pachu Peña. Además, compartirá pantalla con su hija Cande Tinelli, lo que marcará un momento especial en su regreso.
El debut de Tinelli está previsto para mediados de septiembre y su llegada obliga a cambios en la grilla de la plataforma. El ciclo Revueltos, que conducen Rial y Viviana Canosa, pasará a los jueves en el mismo horario para dejar espacio a la nueva propuesta.
Con un formato ágil que combina actualidad, humor y la impronta de Tinelli, el programa buscará reconectar con el público desde un lenguaje más cercano al streaming. Entre los colaboradores también estarán Iván Ramírez, Sebastián Almada y José María Listorti, histórico compañero del conductor.
La apuesta refuerza la grilla de Carnaval Stream, que ya cuenta con programas como Cónclave (Viviana Canosa, Rial, Fantino y Fabián Doman), Data Clave (Mauro Federico) y La Motosierra de Toti (Toti Pasman y Cinthia Fernández).