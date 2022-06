Marcelo Tinelli se la juega con todo y apuesta por una figura histórica de Videomatch para explotar el rating

Marcelo Tinelli vuelve a la televisión con un nuevo formato, pero una figura inolvidable de VideoMatch regresa con él.

Marcelo Tinelli vuelve a la pantalla de El Trece con un nuevo formato nunca antes visto en nuestro país, sin embargo, junto con el conductor regresa una inolvidable figura de Videomatch. El programa se llama Canta Conmigo Ahora y contará con 100 jurados que evaluarán la performence de canto que proponen los participantes, quien logre que todos los jueces aprueben su puesta en escena avanza a la próxima etapa.

A fines de julio, Marcelo Tinelli estrenará este nuevo proyecto que según sus palabras es un éxito en otros países del mundo. Si bien se trata de una apuesta jugada, ya que nunca en nuestro país hubo un programa con la participación de tantos jurados al mismo tiempo, todas las fichas del canal están puestas en el regreso del famoso conductor. En diálogo con Socios del Espectáculo adelantó que la fecha estimada de estreno es el 25 de julio, sin embargo, todavía no es segura, pero la idea es arrancar a fines de julio.

Algunos de los jurados confirmados son figuras internacionales como Cristian Castro, El Puma Rodríguez, Coti y su hija Cande Tinelli. Pero en las últimas horas salió a la luz que una clásica figura de VideoMatch también vuelve junto con Marcelo Tinelli. Se trata nada más ni nada menos que de la Enana Feudale. La inconfundible voz de VideoMatch y Showmatch regresa a la pantalla chica después de haber estado apartada de los medios durante la pandemia para cuidar su salud.

La famosa locutora expresó en más de una oportunidad que no quería trabajar de manera presencial durante la pandemia ya que tenmía contagiarse Covid-19 y perjudicar a su madre. Es por ese motivo que la Enana Feudale no participó de ninguno de los programas de La Flia durante la pandemia. Fue el mismísimo Marcelo Tinelli quien confirmó la buena noticia a través de un mensaje de WhatApp que le envió a Ángel de Brito mientras la locutora estaba al aire en su programa.

La palabra de la Enana Feudale

Ángel de Brito le preguntó si estaba al tanto de que Marcelo Tinelli la quiere en su programa y confirmó su presencia y la Enana Feudale respondió: "¿Me rectificás acá? Que me llame por teléfono, que me mande un mensaje". El conductor de LAM le preguntó si ella no le había consultado a Tinelli si estaría en el programa y la locutora sentenció: "Yo nunca pregunto nada, jamás en mi vida voy a preguntar 'Estoy o no estoy', primero por la cotización, si vos vas a un lugar y decís 'Ché, yo estoy', te bajás el precio".