Esteban "El Pelado" Trebucq y Marcela Feudale protagonizaron un fuerte cruce al aire en LAM (América TV) mientras discutían sobre las propuestas de Javier Milei, líder del partido La Libertad Avanza. Tras los resultados de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales, ambos periodistas opinaron al respecto y se desató una tensa pelea en pleno programa.

Todo comenzó cuando le preguntaron al "Pelado" si le sorprendió el triunfo de Milei. Para sorpresa de todos los presentes, el conductor de A24 respondió que no y resaltó: “Había que salir a la calle para darse cuenta de cómo venía eso. Persona que me cruzaba, me decía: ‘Pelado, voto a Milei’. El taxi, el Uber, el que viene a arreglar algo a casa, la señora que trabaja en casa...”, argumentó. Fue entonces cuando Feudale intervino y lo frenó en seco.

Trebucq opinó que “desde hace muchos años, Argentina asiste a una narrativa decadente". "Hemos hecho de la vagancia un culto y Milei viene a romper esa narrativa”, resaltó el conductor. Acto seguido, Feudale fue frontal y respondió que "no desde las propuestas, porque algunas si vos las analizás, son fuertes”.

“Discutámoslo, ¿Qué propuestas?”, quiso saber Trebucq. “Lo de la educación pública es heavy”, replicó la panelista. “Es disruptivo, te lo tomo”, indicó el periodista. Luego, Marcela también repudió la propuesta de venta de órganos y Trebucq le contestó que esa medida "no está en la plataforma de Milei" y la acusó de no estar informada al respecto: "Perdoname, no quiero confrontar con vos. Yo recién veía la apertura y no conocía a nadie, porque no estoy informando. Te lo digo con mucho respeto, no estás informada”. El periodista hizo referencia a un video sobre las figuras del Bailando que admitió no conocer.

“¿No estoy informada de un tipo que dijo que va a autorizar la venta de órganos? ¿No estoy informada de un tipo que dijo que va a dinamitar el ministerio de trabajo?”, arremetió la locutora ante el destrato. Una vez más, Trebucq le ordenó que se informara sobre el tema y la pelea escaló cada vez más. “Vos me dijiste: ‘¿Por qué Milei no cuenta la plataforma?’ Y la plataforma está en todos lados, la hizo pública él. Habló una hora en un vivo en Instagram que tiene más de un millón de reproducciones. Vos dijiste que no la hizo pública”, disparó "El Pelado". Entonces se dio un picante entredicho.

Feudale vs. Trebucq, el picante ida y vuelta

Feudale: “No, yo no sé si está en Internet. Eso lo desconozco”.

Trebucq: “Bueno, informate”.

F: “Informame vos. ¿Está en Internet?”.

T: “No, pero yo no soy el vocero de Milei”

F: “Decime, ¿está colgada en Internet?, ¿la gente puede ir a verla?”

T: “Pero vos deberías saberlo. Sí, claro, está en todos lados”

F: “No tengo por qué saberlo, no me dedico al periodismo político”.

T: “Pero entonces no digas que no la explicitó

F: “No seas maleducado, porque te estoy preguntando a vos que te dedicás al periodismo político si está publicada, nada más”.

T: “Vos estás haciendo una conjetura a partir de un dato falso: ‘No explicitó la propuesta’. Y la explicitó. Vos no estás informada, no la viste”.

F: “Él dijo que iba a legalizar las armas”.

T: “Si no te gusta es válido, pero partís de un dato falso, que no presentó la propuesta”.

Esteban Trebucq habló sobre los rumores de romance con Marcela Pagano

Por otro lado, "El Pelado" Trebucq habló sobre los rumores que lo involucran sentimentalmente con Marcela Pagano. Según estas versiones, ambas figuras del periodismo estarían manteniendo una relación secreta desde hace varias semanas. El periodista fue interrogado al respecto en Socios del Espectáculo (El Trece).

"Tu romance con Marcela Pagano... ¿existe o no existe?", le preguntó el movilero. "Si existe, yo no sabía. Nada que ver, chicos. Laburamos juntos... Ella fue muy cordial cuando entré a la señal, me contó un poco cómo era, porque estaba el programa de ella antes que el mío. Pero nada que ver, es más, no sé en qué anda ella", aseguró Trebucq.