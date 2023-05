El Pelado Trebucq le dijo a De Brito lo que todos pensaban: "No sé"

El periodista Esteban Trebucq le respondió un tuit a Ángel De Brito y generó un sinfín de reacciones en las redes.

Esteban "El Pelado" Trebucq realizó un sorpresivo posteo a través de su cuenta de Twitter en respuesta el periodista de espectáculos Ángel De Brito, conductor de LAM. El periodista que trabajó en Crónica TV y ahora mudó su actividad periodística a A24 citó un tuit de su colega con un llamativo comentario que generó decenas de reacciones en las redes.

"El Pelado" Trebucq tuvo un inesperado cruce con Ángel De Brito en redes sociales sobre un rumor que podría ser confirmado en los próximos días. Se trata de la convocatoria de Marcelo Tinelli para que el conductor de A24 sea uno de los participantes de Bailando por un sueño. En este contexto, la cuenta oficial de LAM publicó una imagen del periodista.

"Trebucq al #Bailando2023 ¿Les gusta?", escribieron para interactuar con sus seguidores. Pero lo que no vieron venir es la respuesta del periodista que dedica su programa a hablar de política. "No sé bailar", expresó con el emoji de una persona bailando y otro con una carita sonriente. A pesar del dinámico ida y vuelta, nunca dijo que no a la propuesta de Tinelli.

Por el momento, los únicos que han confirmado su participación en el reality show que se va a emitir por América TV fueron algunos de los participantes de la edición 2022/23 de Gran Hermano. Coti Romero, Alexis "El Conejo" Quiroga y Tomás Holder son algunas de las caras visibles del programa. Por su parte, Walter "Alfa" todavía no dio por sentada su incorporación ya que podría integrar el panel de Polémica en el bar bajo la conducción de Marcela Tinayre.

Marcelo Tinelli va por todo para el Bailando y quiere a un familiar de Messi: los detalles

A semanas de haber anunciado el regreso del Bailando 2023 a la pantalla chica, Marcelo Tinelli inició las negociaciones para traer figuras importantes al programa. En este marco, salió a la luz que el conductor quiere ir por todo y traer una persona muy especial: la mamá de Messi.

La noticia se dio a conocer por Ángel de Brito en LAM este martes 25 de abril. Según contó el conductor del ciclo de espectáculos de América TV, Tinelli ya se comunicó con Lionel Messi y Celia, su mamá, para hacerle a esta última una propuesta particular: formar parte del jurado del ciclo de baile. Aunque ya pasaron más de cuatro meses de la final del Mundial de Qatar 2022, la fiebre mundialista continúa dispersa en todo el país, por este motivo Tinelli buscaría dar el volantazo y poner a la mamá del campeón del mundo dentro del ciclo. Todavía no salieron a la luz los detalles de las negociaciones, ni tampoco se conoció la respuesta de Celia.

Sin embargo, en caso de confirmarse la presencia de la mamá de Messi en el programa, ella compartiría mesa con Carolina "Pampita" Ardohain, Ángel De Brito y Moria Casán, los tres jurados convocados hasta el momento. Por otro lado, hasta ahora, Tomás Holder y "El Tirri" son los únicos participantes confirmados para formar parte del ciclo.