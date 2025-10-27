Feudale y Novaresio tuvieron un duro cruce en las redes sociales.

Este domingo 26 de octubre se efectuaron las elecciones legislativas, por las cuales se renovaron 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados, mientras que en Capital Federal, Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero y Entre Ríos también se votaron senadores.

Una novedad para este proceso electoral fue la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazo las boletas tradicionales y las aunó en una sola que nucleaba a todos los partidos, por lo que los votantes debían marcar con una cruz al candidato que querían escoger. Luego, esa misma hoja tenía indicaciones para hacerle varios dobleces y así proteger su cualidad de secreto.

En estas elecciones legislativas de octubre se empleó el BUP.

Respecto de su aplicación opinó Marcela Feudale en las redes sociales, recibiendo una contundente respuesta de Luis Novaresio. Esto generó un cruce entre ambas figuras, respecto a la transparencia o no de utilizar el BUP y cómo mejorar ese aspecto de cara a los próximos comicios.

El cruce de Feudale y Novaresio en las redes sociales

Marcela Feudale manifestó en X (ex Twitter): "Que la boleta no vaya a un sobre hace más fácil la suplantación de unas por otras. La firma de las autoridades de mesa en los bordes del sobre funcionaba a modo de lacre. No sé… fíjate". Esto fue citado por Novaresio, quien expuso: "Que disparate monumental decis, querida Marcela. La boleta sábana era afanada palmariamente con sobre y todo, o colocando boletas falsas en los cuartos oscuros. Que enorme pena que una persona inteligente no pueda rendirse al avance (no a la panacea) de la BUP. Que pena".

Lejos de quedarse callada, Feudale le respondió: "No entiendo ni tu enojo ni tu pena. Ni creo que sea un disparate, ni que tengas que enojarte tanto. Ustedes suelen hacer una guerra de las opiniones, yo no. Sencillamente doy mi punto de vista con respecto a la seguridad de acuerdo a mi experiencia como votante y como Presidente de mesa que lo fui en 4 ocasiones. La boleta me pareció sencilla. El voto rápido. Busco mecanismos más seguros. Que se plieguen los bordes, que haya una firma transversal a modo de lacre. Solo eso Luis, podes relajar. Puteate con otros, no es mi estilo. Saludos".