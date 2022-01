Mara y Dona destrozaron a Julieta Prandi: "¡Basta de hablar!"

La modelo ironizó sobre el nombre de las mellizas Mara y Dona, y recibió una respuesta tajante de las hermanas.

Diego Armando Maradona despierta fanatismo en todo el pueblo argentino y así lo demostró Walter Rotundo, quien tuvo hijas mellizas y las bautizó con los nombres Mara y Dona. Julieta Prandi, ahora al frente del programa Es por ahí en América TV, se burló de la elección y recibió una inesperada respuesta de las hermanas.

La modelo analizó junto a sus compañeros el nacimiento de dos pandas en China, que los apodaron como “Jiu jiu” y “You you”, y estableció una comparación con los nombres de las hijas de Rotundo. “No le podés poner así a estos animales. Vos sabés que acá hay un fanático de Maradona que a sus hijas les puso Mara y Dona. Te lo juro por Dios, es verídico esto”. En medio de las risas de sus compañeros, lanzó: “Obviamente esas chicas se van a cambiar el nombre en algún momento”.

Un comentario lanzado al pasar terminó con una respuesta tajante de Walter Rotundo y de sus hijas. El fanático de Diego Maradona anticipó: “Mara y Dona le responden. Con ustedes, la palabra de ellas. Gracias por ser como son, hijitas de mi alma. Que nunca nadie les diga lo que tienen que hacer”. A continuación, compartió un video en el que sus niñas le contestaron con firmeza a Prandi.

“Julieta Prandi a mí me gusta mucho mi nombre. Yo soy Dona, y siempre voy a ser Dona porque no me lo quiero cambiar y si a vos no te gusta tu nombre cambiátelo, y si no, no. Pero la verdad es que no me gusta que hables por nosotras porque no sabés lo que yo quiero. Yo me voy a dejar este nombre”, sentenció la niña.

A continuación, la filmación de Walter se posó sobre Mara que también se expresó al respecto y determinó: “Hola Julieta Prandi, te voy a decir algo: es una verdadera falta de respeto es que vos hables por nosotras porque la verdad es que yo soy Mara y nunca voy a querer cambiar mi nombre porque lo amo y me encanta su significado. Así que basta de hablar, mejor pregunten antes”.

Tras el descargo de las niñas y de Walter Rotundo, sus seguidores admiraron la valentía de las chicas de 10 años y criticaron la actitud de Julieta Prandi frente a las cámaras de América TV.