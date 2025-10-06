Majul se tiró arriba de la granada y salió a defender al Gobierno por Espert: "Bien".

El periodista Luis Majul salió a defender al Gobierno nacional después de que el diputado José Luis Espert renunciara a su candidatura para las elecciones legislativas por La Libertad Avanza (LLA).

"Ya no se podía defender la candidatura de Espert. Estaba desangrando no solo a La Libertad Avanza en particular, sino al presidente Javier Milei desde el punto de vista político y al Gobierno en general", consideró Majul en La Nación Más, antes de expresar que le "parece bien" la decisión de bajar la candidatura.

Luego, expresó: "No se trata de una cuestión de preferencias. En el caso de los periodistas como nosotros tampoco de ser o parecer funcional a los peor del kirchnerismo".

"Algunos de nosotros creo que no tenemos que dar ninguna lección en ese sentido. Pero lo que hizo hoy el Gobierno se llama, y nos parece bien, control de daños. Un intento legítimo, algunos dirán tardío o no, de evitar una derrota electoral que podría haber hecho mucho daño", continuó Majul y concluyó: "No solamente desde lo electoral: una derrota que podría afectar, todavía más si esto seguía, los mercados y la actividad económica".

El mensaje con el que Espert se bajó de la candidatura

Un día después de negar rotundamente que lo haría, José Luis Espert anunció el domingo que bajaría su candidatura a diputado. En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos", expresó y añadió: "A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios",