Majul reveló la última encuesta que le llegó a Milei: "Por cinco puntos".

El periodista Luis Majul reveló cómo son los resultados de las últimas encuestas que le llegaron al presidente Javier Milei, a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. El dato que dio Majul.

Según contó el periodista en La Nación Más, al Gobierno le llegaron tres encuestas que muestran la intención de voto en la previa de los comicios para el Congreso de la Nación. La primera que informó ubica al "oficialismo perdiendo por cinco puntos".

Luego, a Milei le llegó un escenario "donde el oficialismo ganaría por tres o cinco puntos"; además, recibió un sondeo que expone una "muy apretada paridad".

"El escenario de la apretada paridad es el último dato que recibió Milei en la mano este mediodía", continuó el periodista y añadió: "Y con una ventaja para estas elecciones nacionales de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires de cerca de ocho puntos".

La entrevista de Majul a Luis Caputo

En el mismo programa, Luis Majul entrevistó al ministro de Economía, Luis Caputo, quien negó que el Gobierno vaya a devaluar el peso tras las elecciones. "El tipo de cambio flotará dentro de las bandas. Después del 26 de octubre tampoco se va a salir de ese esquema", expresó el ministro. Además, Caputo aseguró que "la dolarización está descartada", tras versiones de que esta podía estar en los planes del acuerdo cerrado con el titular del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. "No tenemos los dólares suficientes para una dolarización exitosa", agregó.