Jonatan Viale adelantó quién ganará "cómodo" en las Elecciones del próximo 26 de octubre.

Jonatan Viale filtró cuáles son los datos de las encuestas que tiene el Gobierno de Javier Milei en sus manos. Las mismas aluden a las Elecciones Nacionales que se desarrollarán el próximo 26 de octubre en todo el territorio argentino. "Gana cómodo", aseguró el conductor de TN.

"Lo que dicen en el gobierno, PBA gana cómodo el Peronismo. Formosa gana cómodo el Peronismo. Santa Fe escenario de tercios. La Rioja peronismo, Ciudad de Buenos Aires cómodo La Libertad Avanza. Catamarca peronismo cómodo, La Rioja peronismo. Mendoza, La Libertad Avanza + PRO, Tucumán gana cómodo el peronismo, Entre Rios gana La Libertad Avanza en alianza con Frigerio. Salta gana La Libertad Avanza. San Juan gana el oficialismo, Tierra del Fuego gana el kirchnerismo, Chaco parejo, Corrientes gana La Libertad Avanza, Chubut Provincias Unidas, Neuquén, movimiento Popular Neuquino", detalló Jonatan Viale.