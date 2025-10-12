Mirtha Legrand cuestionó a Milei por el acuerdo con Estados Unidos.

Mirtha Legrand recibió una nueva mesaza en La Noche de Mirtha de este último sábado 11 de octubre. Para su ya clásica cena tuvo de invitados a diferentes figuras de la televisión y la política: Maximiliano Pullaro, Cristina Pérez, Gladys La bomba tucumana, Valentina Bassi y Marcos Novaro.

Con este último habló acerca de la situación actual del país, aprovechando que su interlocutor es un periodista especializado en ese menester. Sin embargo, al cuestionarlo sobre su opinión acerca del acuerdo al que llegó Javier Milei con Donald Trump, por el cual Estados Unidos le prestará dólares a la Argentina, le hizo un comentario más que contundente.

Javier Milei y Donald Trump trazaron un acuerdo para que Argentina reciba un préstamo de los Estados Unidos

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre el acuerdo con Estados Unidos?

"Contame Marcos cómo está el país, como está la Argentina. ¿Está convulsionada?, ¿está revolucionada? Contame como está porque no entiendo nada", comenzó con el diálogo La Chiqui, que luego inquiso: "¿Nos presta la plata o no Estados Unidos?, ¿a cambio de qué?". "¿A cambio de qué?", remarcó descreída.

"En principio parece una ayuda extraordinaria, algo que nunca hizo Estados Unidos", le respondió Novaro, a lo cual la conductora deslizó: "Extraordinaria, sí...". "No solamente un swap que es algo ya bastante raro, sino comprar moneda de otro país. Eso lo hizo muy pocas veces en la historia y con países que tenían otro respaldo, como Japón o de la Unión Europea. Con un país con tantos problemas, nunca. Es una muestra de confianza y respaldo muy importante", opinó el trabajador de prensa.

Tras ello, apuntó: "Ahora el gobierno el problema que tiene es que, además de calmar la incertidumbre económica, tiene que calmar al mismo tiempo la incertidumbre política. Tiene que mostrar que entendió que no puede gobernar solo, la idea esta de que iba a pintar el país de violeta, que ganaban solos, que a los aliados podían absorberlos. Eso no funcionó. Además de aprovechar esta oportunidad económica para consolidar el programa de estabilización, que creo que la mayoría de la gente quiere que funcione".

"¿Quién va como primer legislador?", lo interrumpió Mirtha, con relación a la escandalosa renuncia de José Luis Espert. "En la Provincia sigue la discusión respecto a si va a aceptar la Justicia el cambio para que sea Santilli. Yo creo que, en cualquier caso, igual Santilli ya es la cabeza de la campaña", indicó.