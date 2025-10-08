Mirtha Legrand y un emotivo homenaje a su hermano.

Mirtha Legrand protagonizó este último sábado 4 de octubre una nueva edición de "La Noche de Mirtha", donde contó con una mesa nutrida de importantes figuras: el actor y conductor Federico Bal; la abogada Elba Marcovecchio; el empresario hotelero Gabriel Oliveri; el periodista Gonzalo Aziz y Graciela Ocaña, exministra de salud y extitular de PAMI.

Previo a dialogar con sus invitados y empezar a preguntar, algo a lo cual tiene acostumbrados a los argentinos desde hace 57 años, decidió brindarle unas palabras a José Martínez Suárez, el mayor de sus hermanos y el cual falleció en agosto de 2019, siendo sucedido luego por Goldi (esta última en mayo del 2020, durante la pandemia del Covid-19).

El emotivo mensaje de Mirtha Legrand en memoria de su hermano

José Martínez Suárez, fallecido hermano de Mirtha Legrand.

La Chiqui comenzó un nuevo programa de "La Noche de Mirtha" con un breve mensaje en alusión a un nuevo aniversario del nacimiento de su hermano, uno más que especial sin duda alguna. "José Martínez Suárez hubiera cumplido 100 años el jueves pasado", manifestó la histórica conductora.

"Fue un gran director de cine argentino, guionista y productor y sobre todo mi amado hermano", reseñó Mirtha con sumo afecto, añadiendo: "Mi recuerdo para él". Tras esto, lanzó un beso al cielo, en recuerdo de un auténtico centenario desde que el hombre nació en Villa Cañás, Santa Fe. "Para vos, Josecito", concluyó, seguido de un pequeño silencio y un sentido "¡Ay!".

Cabe recordar que durante la última entrega de los Martín Fierro, transcurridos hace ya una semana, desde APTRA le habían hecho un homenaje a Mirtha Legrand por su trayectoria. Allí repasaron a varios de sus invitados más emblemáticos, reparando en la visita de José Martínez Suárez a una de las mesas más simbólicas que tiene la televisión argentina, en la cual se pudo observar a la diva con suma emoción por tener junto a ella al reconocido hombre de las artes visuales.