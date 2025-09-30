El emotivo homenaje a Mirtha Legrand en los Martín Fierro.

Este lunes 29 de septiembre tomó lugar la entrega de los Martín Fierro, evento anual que reconoce a la televisión argentina, configurando uno de los momentos más esperados por la misma durante el laps de 12 meses. Es también lugar de encuentro para muchas figuras, así como también el momento ideal para rendir tributo a las estrellas más encomiables.

Y si hablamos de estrellas encomiables, no se nos puede pasar por alto Mirtha Legrand. La Chiqui, con 98 años y rodeada de sus afectos, hizo acto de presencia y fue agasajada con un emotivo homenaje. En el mismo pasaron extractos de programas destacados de Almorzando con Mirtha: desde las visitas de Favaloro y Mercedes Sosa, hasta las de sus hermanos e hijos, incluyendo aquel anuncio de embarazo de Juana Viale.

Tras aquella sucesión de imágenes, las cámaras apuntaron a una conmovida Mirtha Legrand, que se vio invadida por una lluvia de aplausos. A los abrazos de Juana Viale y Marcela Tinayre, le siguió uno que también movilizó a muchos: el de Susana Giménez, otra de las grandes figuras del entretenimiento nacional. Varias lágrimas soltó La Chiqui, mientras Luis Ventura (en calidad de presidente de APTRA) caminaba por el pasillo central para entregarle una estatuilla y acercarle un micrófono.

Mirtha Legrand fue homenajeada en los Martín Fierro.

¿Qué dijo Mirtha Legrand tras el homenaje en los Martín Fierro?

Primeramente, Mirtha expresó: "Muchas gracias. Ay, que emoción Dios mío. ¿Me creen si les digo que no sabía nada de esto y me tomó por sorpresa?". Tras ello, recordó que con los almuerzos "empezamos en un saloncito chiquitito, que ni me acuerdo cuál era, y ha ido creciendo y creciendo". Sumado a eso, mencionó: "Le he dado mi vida a esta profesión, empecé a los 14 años y ahora tengo muchos, muchos, muchos. Vine con Silvestre, el hijo de Juana, también con ella; con Nacho; con mis productoras que son excelentes".

Luego tuvo lugar una escena muy cómica, cuando la mujer lo miró a Ventura y lo cuestionó. "¿Y vos hasta cuando vas a ser presidente?". "Mientras los socios confíen, seguiré", respondió. "Ah, es por votación, bueno... ¿Vos no tenías el pelo oscuro?", replicó, causando la risa de los presentes.

Tras mencionar que fue "una noche inolvidable", señaló que es "la número 42". "No lo tomen como una vanidad, simplemente es una información", sumó. Además, reparó en el gesto de Susana Giménez: "Gracias Susana por tu cariño, hemos competido muchas veces pero seguimos queriéndonos hasta el final, toda la vida". "Me siento feliz de haber venido. Disfrutemos y aplaudamos", sostuvo.

Finalmente, hizo una solicitud más que especial: "Una cosa les quiero pedir: cuando salgan las personas que ya no están entre nosotros, por favor hagamos un pequeño esfuerzo y pongámonos de pie".