Majul reveló la decisión que tomó Milei a 5 dias de las elecciones: "Les voy a decir"

Majul reveló la decisión que tomó Milei a 5 dias de las elecciones: "Estaba".

El periodista Luis Majul dio detalles sobre una decisión que el presidente Javier Milei tomó a cinco días de las elecciones en las que se elegirán diputados y senadores nacionales.

El domingo 26 de octubre se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y algunas jurisdicciones, como la Ciudad de Buenos Aires, renovarán sus tres senadores. "Todos tenemos mucha información. Es algo interesante pero sobre lo que el presidente Milei no quiere ni debe hablar. Y está bien", expresó Majul en La Nación Más.

"Les voy a decir algo más. Mañana estaba comprometido a venir el presidente Milei al piso de La Nación Más y tomó la decisión de no venir", continuó el periodista y, en vivo, confesó: "Como periodista y como productor periodístico digo 'qué macana'. Pero, desde el punto de vista de la estrategia política, me parece que es correcto".

El pedido urgente de Majul a Milei

El último domingo, Luis Majul le dijo a Javier Milei lo que pensaba que el Gobierno debía hacer. ""¿Qué es lo que más me importa a mí y a los argentinos? Hay que decirlo claramente: Milei va a tener que poner fin, de inmediato, a la interna salvaje que carcome al Gobierno", comenzó el periodista, visiblemente enojado. "Una interna imposible de disimular y que el Presidente la atribuye, a mi criterio equivocadamente, al periodismo ensobrado", continuó.

Luego, Majul consideró: "Una interna feroz que viene teniendo impacto en el círculo rojo y en los mercados. Y esto es más allá del denominado 'riesgo kuka', que también tiene impacto".