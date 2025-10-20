Majul se hartó de Milei y le dijo lo que debería hacer.

El periodista Luis Majul se hartó del presidente Javier Milei y le dijo lo que cree que debería hacer a partir de ahora, a días de las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. Qué dijo Majul en La Nación Más.

"¿Qué es lo que más me importa a mí y a los argentinos? Hay que decirlo claramente: Milei va a tener que poner fin, de inmediato, a la interna salvaje que carcome al Gobierno", comenzó Majul, visiblemente enojado. "Una interna imposible de disimular y que el Presidente la atribuye, a mi criterio equivocadamente, al periodismo ensobrado", continuó.

Luego, Majul consideró: "Una interna feroz que viene teniendo impacto en el círculo rojo y en los mercados. Y esto es más allá del denominado 'riesgo kuka', que también tiene impacto".

La pregunta de Majul sobre Milei: "¿Será capaz de cambiar?"

Al comienzo de su editorial del domingo, Majul expresó: "Milei, ¿será capaz de cambiar? De nuevo, hay que decirlo ahora, y yo me voy a hacer cargo de decirlo ahora, antes del resultado de la elección, no después. Porque a partir de la semana que viene Milei, para gobernar mejor, tendría que cambiar mucho".

Para el periodista, Milei debería "casi convertirse en otro". "A partir del lunes 27 de octubre es muy probable que no le sea suficiente con una victoria módica a nivel nacional, contando voto por voto", consideró y añadió: "Hoy, como están las cosas, también es posible que pierda, que ni siquiera le alcancen los votos para evitar un pedido de juicio político".

el escenario está abierto y la perspectiva sobre el futuro inmediato podría no ser la mejor