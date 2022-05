Majo Martino defenestró a Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "No te creo nada"

El locutor y la periodista tuvieron un fuerte cruce en el reality show de El Trece. Martín Salwe y Majo Martino dejaron en claro que ya no son amigos.

Majo Martino y Martín Salwe tuvieron un fuerte enfrentamiento en El Hotel de los Famosos, después de que su amistad haya sufrido varias rispideces. La periodista y el locutor reavivaron conflictos del pasado y hablaron sin tapujos en un crudo momento televisivo.

Todo comenzó cuando Salwe votó a Martino, situación que no le cayó para nada bien a la modelo. "Hubo una actitud que no me gustó, que tiene que ver con que no estabas en el lugar de staff. Pero, igualmente, voy un poquito más allá de eso. Me estaría costando mucho votar al resto. Y hoy, la verdad, a pesar de que te conozco y te quiero, no me cuesta votarte", enunció Martín en su momento.

"Más allá de que vos hables de sinceridad, yo no te creo nada de todo lo que hacés, absolutamente nada. Pero eso es lo que yo siento y pienso. Y como te conozco, sé que estás en una pose, que estás en un personaje y que te sirve, pero te sirve para este momento. Más adelante, no te va a servir", respondió contundente Martino, cansada del juego del locutor de Showmatch: La Academia. Lejos de quedarse callado, redobló la apuesta: "Te digo algo y que no te lastime. Hoy, si tengo que pensar los vínculos, prima muchos más los nuevos que éste".

Martino decidió responder a su compañero con un recurso algo básico: "Más allá de que no te crea y que lo sigo sosteniendo, me parece perfecto porque me pasa exactamente lo mismo. Prefiero más un vínculo nuevo que el tuyo". En el detrás de cámara, la periodista soltó: "Si tuviera que definir a Martín con una palabra basura".

Silvina Luna habló de sus problemas con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

La exparticipante de Gran Hermano reveló su parecer ante algunas actitudes de Martín Salwe, en diálogo con Socios del Espectáculo. "Decir que me defraudaron es algo muy grande, a mí me defrauda gente que conozco de toda la vida, que quiero, ahí dentro te puede llegar a desilusionar un poco. La última escena de Martín (Salwe) con Majo todo eso que pasó pude ver ciertos hilos, cierto juego", comenzó su descargo la celebridad.

"Para mí, en la vida, vos podés tener una estrategia de juego pero ¿a qué estás dispuesto? ¿A pasar gente? ¿A voltear gente para ganarte la plata, para quedarte con algo material? ¿A valerse de la parte emocional para lastimar a la gente?", concluyo enojada con algunas actitudes de sus compañeros.