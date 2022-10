Luis Ventura estalló en vivo contra dos figuras de la radio: "No jodamos más"

El presidente de APTRA disparó con todo hacia los periodistas. Los motivos de su enojo y qué fue lo que les dijo.

Luis Ventura se mostró completamente furioso tras la ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2022. El periodista y presidente de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) estalló al aire contra Mario Pergolini y Juan Carlos "Toti" Pasman, tras sus ácidas declaraciones con respecto a la entrega de premios.

A través del programa A La Tarde conducido por Karina Mazzocco en América TV, Ventura fue consultado sobre este tema y se expresó de manera contundente. "Estoy cansado de que se cuelguen de los huevos del Martín Fierro ¡Basta!", lanzó con notable fastidio.

Al mismo tiempo, dijo que la gente que se queja es la misma que "integró APTRA, iba y votaba, que se presentó en listas proselitistas y después renunciaron". Allí comenzó a utilizar la palabra corrupción hacia aquellos que "después lloran por un Martín Fierro" y apuntó hacia Mario Pergolini: "Él se fue, después quiso volver, y cuando quiso volver la puerta estaba cerrada y no lo dejaron, esa es la verdad".

"¿Vamos a hablar de corrupción ahora? ¡Hablemos! Pero hablemos de verdad eh. No jodamos más", disparó Ventura frente a la mirada de sus colegas generándose un tenso momento. "Se hizo multimillonario en la radio ¿por qué no habla de Boca?", siguió contra el dueño de Vorterix.

"Toti Pasman ¿enojado de qué?", señaló sacado. En última instancia, le dedicó unas palabras no solo a Pasman y Pergolini, sino a los que, según él, insultan la entrega de premios, tal como sucedió con Jorge Rial, quien dijo que "es una mierda, como siempre": "Dejen al Martín Fierro tranquilo, laburen en su lugar, en su espacio".

El desconsolado llanto de Luis Ventura en América TV

Luis Ventura se largó a llorar en una nueva edición de Secretos Verdaderos (América TV), ciclo en el que repasa la vida y obra de diversas personalidades de la farándula. Tras la muerte de Carlitos Balá, el pasado jueves 22 de septiembre a los 97 años, el periodista le dedicó un programa y no pudo contener la emoción.

Mientras sonaba la tradicional canción "Aquí llego Balá", Ventura comenzó a lagrimear y luego le dedicó unas sentidas palabras al humorista, a quien conoció en la infancia. "Me crié con este señor, fue el señor que me abrió las puertas de su casa cuando yo era un pibe, cuando de mi colegio me mandaron a hacerle una nota a un famoso. Yo tenía 13 años. Mi padre me trajo el teléfono de un grande, de Tato Bores, que me mandó a cagar, en esos términos".

Frente al rechazo de Bores, su padre le pasó el teléfono de Balá, quien lo atendió "como si fuera el presidente de la Nación". "Se preocupó por mi necesidad y le dio una nota a un pibe que entraba a la adolescencia. Fui solo, con un grabador y me dio un abrazo, masas, café con leche…me hicieron sentir como si fuera el primer argentino. Y así crecí, y siempre lo quise", agregó.

Incluso, Luis Ventura recordó que volvió a encontrarse con el comediante, a quien se cruzaba muy seguido en el Teatro Astro. "Balá en el teatro era mi vecino de camarín, estaba sordo y no escuchaba bien, pero cuando alguien le decía que yo había llegado, salía de su camarín y venía al mío. Me hacía una rutina de 25 ó 30 chistes", manifestó. Y volvió a lamentar su muerte: "Se fue, me parece que no me guardé nada con él".