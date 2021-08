Luis Ventura enfureció al revelar uno de sus traumas: “Fui condenado”

El periodista puso en evidencia que fue juzgado por la sociedad por algo que hoy en día todos sus colegas hacen.

Luis Ventura se expresó en una reciente aparición televisiva sobre la condena social que debió afrontar por publicar documentos de la intimidad de los famosos durante toda su carrera e hizo hincapié en que ahora muchos medios lo hacen a diario y es tomado de buena manera. En su descargo, el periodista hizo especial alusión a diarios que dieron a conocer fotos y videos del cumpleaños de Fabiola Yáñez.

“¡Yo fui un hijo de put… por publicar intimidades de la farándula! ¡Fui juzgado y condenado! Ahora, Clarín lo pone en tapa y es bárbaro, una investigación fantástica”, comenzó su discurso el ex panelista de Intrusos, en Polémica en el Bar, y dejó en claro cuán molesto y dolido está por los prejuicios que debió afrontar durante su carrera. “No lo puso en tapa Clarín, fue La Nación, lo de Clarín fue capturas de videos, el éxito periodístico fue de La Nación”, le aclaró Chiche Gelblung, también miembro del ciclo fundado por Gerardo Sofovich.

Lejos de calmarse, Ventura continuó con su acalorado descargo e hizo hincapié en las estrategias que hay detrás de ese tipo de publicaciones cuando se trata de temas políticos. “¿El éxito o la entregada? ¡Y hay más! Además, en este tipo de situaciones de privacidad y de cosa personal, cuando sos político, cuando formás parte de todo un movimiento, todas estas noticias, se programan, no se revolean en cualquier momento… ¡Hay que ver el momento que más conviene!”, arremetió el periodista.

“Yo veo en todo este movimiento, desde la primera foto hasta ahora, mucha operación, mucho truco, quiero retruco. En la primera mano ganó uno, en la segunda se empardó, ahora va a venir la definitiva. Y hay más cosas”, concluyó Ventura.

Fuerte cruce con Carmen Barbieri

“Por qué te veo tan bueno ahora y por momentos sos tan malo. Por momentos me da hasta miedo. Pero lo digo de corazón. Lo quiero”, expresó Carmen Barbieri cuando recibió a Luis Ventura en su ciclo de televisión, en alusión a las peleas que han tenido en los últimos años. “Te juro, aunque no me crean y van a decir que soy irónica. No lo soy. Lo quiero, de verdad que lo quiero. Me daba mucha bronca porque Santiago Bal, mi ex, hablaba con vos y yo no te podía ni mirar”, agregó la diva.

“En el medio había una historia, tuya con Moria Casán en ese momento. Yo estaba en el medio. Yo no tomé partido. A mí cuando me tocaba dar información, la daba. Muchas veces perjudicaba a uno y beneficiaba al otro”, respondió el periodista, por su parte, pero la bailarina no le dejó pasar un detalle: “Perjudicaba siempre a Carmen, nunca a Mo”.