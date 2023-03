Lucas Benvenuto sorprendió a Jorge Rial en medio de la entrevista con Jey Mammón

El mensaje del joven denunciante en medio de la entrevista de Jorge Rial a Jey Mammón. Qué dijo Lucas Benvenuto.

Lucas Benvenuto tomó la palabra en medio de la reproducción de la entrevista que Jorge Rial tuvo con Jey Mammón. Luego del primer corte del programa, en Argenzuela se encontraban prestos a emitir la segunda parte de la charla entre el periodista y quien fue denunciado por abuso infantil en 2020 (causa que prescribió en 2021). En ese momento, el denunciante decidió expresarse vía Instagram.

"Acaba de postear Lucas en su cuenta de Instagram, y puso un corazón naranja con una carita cerrando con un cierre su boca. Agregó el hashtag #YoSíTeCreo. Calculo que es para todos los que le creen, le creemos, para hacer una tendencia. Es parte del debate", manifestó Jorge Rial en su programa.

Lucas Benvenuto, de este modo, reaccionó ante las palabras de Jey Mammón en el programa de Jorge Rial. La charla entre el conductor de C5N y el suspendido conductor de La Peña de Morfi duró más de una hora, y fue publicada en Argenzuela en diferentes partes.

Jey Mammón rompió el silencio con Jorge Rial tras la denuncia

Jey Mammón dio una entrevista exclusiva con Jorge Rial en Argenzuela (C5N), en la que habló por primera vez sobre Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció en 2020 por haber abusado sexualmente de él cuando era un menor de edad. Esta causa fue prescripta por la Justicia en 2021, pero ahora el joven hizo pública la situación y recobró fuerza.

Tras el descargo que publicó en su cuenta de Instagram, el conductor de La Peña de Morfi (Telefe) eligió a Rial para romper el silencio durante una charla que duró una hora. "No me senté con él como amigo, porque no lo soy ni nunca de fui. Y me elije por eso: porque él dice 'no quiero que me traten por consideración'. Van a ver a un Jey empastillado, deprimido, que llora, enojado, que grita y que me grita a mí también", adelantó el conductor.

"Él tomó la decisión de hablar con nosotros, particularmente conmigo. Y creo que está bueno escuchar a Jey, más allá de que yo tengo una posición personal desde hace años, que es con los menores no, con los chicos no. Y no me lo va a cambiar cualquier debate que se intente abrir. Y también, que Lucas es la víctima", enfatizó el periodista. Sin embargo, destacó que "es una víctima que, lamentablemente, tiene una herida que ya se le hizo surco por un montón de desgracias y abusos que le pasaron".