Los detalles de la pelea entre Susana Giménez y su hija: "Hoy a la mañana"

Una periodista de América TV reveló información desconocida sobre el comportamiento del entorno de Mercedes Sarrabayrouse durante la pandemia. Susana Giménez estaría muy molesta al respecto.

La periodista Débora D’Amato informó que la hija de Susana Giménez, Mercedes Sarrabayrouse, habría organizado fiestas clandestinas en su casa en épocas donde las restricciones sanitarias por el coronavirus no lo permitían. Ante esta inesperada denuncia, los compañeros de la panelista se quedaron espasmódicos e indagaron para más detalles.

En medio de un debate sobre la separación de "Mecha" de su marido en A la Tarde se acercaron hasta la casa de la empresaria con un móvil, D’Amato lanzó: “Me cuentan que hubo fiestas clandestinas en esa casa, con y sin la presencia de Mercedes en la misma. Durante la pandemia estoy hablando, eh. Plena pandemia, no ahora. Cuando Mecha estuvo mucho en Uruguay”.

La notera que se encontraba en la puerta de la casa de Mercedes sumó: “Débora acaba de tirar una bomba que es una realidad. Hoy a la mañana, charlando con vecinos y con gente que está generando refacciones acá en la zona, nos aseveraba eso. Es tal cual, nos cuentan que efectivamente habría habido fiestas que habría causado el enojo de Susana”.

“Esto que cuenta Débora es el vox pópuli del barrio. Habrían organizado fiestas cuando Mecha no estaba acá, ella se encontraba en La Mary con Susana, cuidándola cuando ella estaba con covid”, remató la periodista y, de esa manera, quitó responsabilidad a la hija de la diva en cuanto a los incumplimientos de la cuarentena que ejerció su ex pareja.

La movilera de A la Tarde también hizo referencia al estado sentimental de Sarrabayrouse y expresó: “Lo que me llega desde un entorno muy íntimo, y se los puedo confirmar en un 100 %, es que están separados, no en una crisis. Cuando recién Campa decía que por ahí Joe estaba viajando a Uruguay para reconciliarse con Mecha, yo no lo creo porque Susana está muy disgustada. Aparentemente pasó algo muy, muy grave que a Susana le disgustó demasiado y ahí fue el quiebre”.

