Los dardos de Guillermina Valdés por su situación con Marcelo Tinelli: "Jamás"

Guillermina Valdés hizo un furioso descargo luego de que en LAM se comentaran detalles sobre su relación con Marcelo Tinelli. Qué dijo la actriz y el mensaje que publicó en las redes sociales.

Guillermina Valdés decidió romper el silencio. Luego de que en LAM (América TV) hicieran comentarios sobre su relación con Marcelo Tinelli y los motivos de su separación, la actriz y modelo hizo un fuerte descargo a través de sus redes sociales y movilizó a la farándula argentina.

Todo comenzó a raíz de las declaraciones que Yanina Latorre hizo en el programa de Ángel de Brito. La verborrágica panelista se refirió a lo que sucedió en Quién es la máscara, ciclo de Telefe en el que diversos famosos se disfrazan. Al parecer, y según trascendió, Guillermina está dentro del disfraz de "Oli", uno de los personajes del ciclo que compite con El Trece, canal en el que trabaja Tinelli.

"Es el programa que le da de comer a tu hijo, me parece que no hay códigos. Marcelo no está contento con esto", manifestó Latorre sobre Valdés. Frente a las críticas, la ex pareja del conductor de El Trece tomó su cuenta de Twitter y le respondió a los integrantes de LAM: "Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor amor".

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron después de nueve años.

Con respecto a si está o no en el disfraz de "Oli", personaje de Quién es la máscara, la actriz y modelo trató de mantener latentes las sospechas del público: "Y si estoy o no en un lugar siempre será movida desde mi corazón".

Por qué se separaron Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

De acuerdo a lo que precisó Yanina Latorre, el desencadenante de la ruptura entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli fue, entre otras cosas, porque el conductor pasaba demasiado tiempo con sus hijos y que no la incluía en sus planes o salidas. "Salía con ellos, iba a comer y el viaje a México le jodió", había asegurado Latorre, sobre lo que desencadenó el final.

Pablo Granados dijo lo que nadie esperaba sobre Marcelo Tinelli

Pablo Granados habló sobre Marcelo Tinelli y sorprendió a todos. El exhumorista de VideoMatch reveló una opinión personal que llamó la atención de los televidentes que siguen al "Cuervo" desde hace años.

“Yo lo veo siempre bien a Marcelo. A mí me gusta verlo fuera de lo que es el conductor que te está cargando”, expresó Pablo Granados en LAM. Acto seguido, el rosarino lanzó una definición llamativa sobre la apariencia física de Tinelli: "Es un gran conductor. El que es bueno no deja de serlo, en todo caso se supera. Me gusta verlo en este formato. Aparte está muy pintón. No sé qué hace. Se debe meter en heladeras especiales”.