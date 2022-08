Los celos del marido de Pampita por Benjamín Vicuña: "Quién sabe"

El legislador macrista habló sobre las especulaciones que indican un acercamiento profesional entre Pampita y Benjamín Vicuña en una incómoda entrevista.

Roberto García Moritán, más conocido como "el marido de Pampita", rompió el silencio y habló de los rumores que giran en torno a su esposa y un posible acercamiento a quien fuese su ex, el actor chileno Benjamín Vicuña. "Todo es posible", lanzó el legislador macrista durante una nota, alimentando las especulaciones.

Interceptado por un cronista de LAM (América TV), el marido de Pampita respondió la pregunta que mantiene en vilo a los portales de espectáculos: '¿la modelo va a trabajar con su ex?'. "Pampita va a hacer una comedia romántica y la especulación era si va a estar Benjamín Vicuña como protagonista", comentó el periodista, antes de ser interrumpido.

"¿Cuál es la pregunta Alejandro?", increpó el marido de Pampita, incómodo por el devenir de la entrevista. Luego de que el periodista le remarcase que minutos antes se había dirigido a él usando su apodo ("Ale"), el legislador macrista le contestó con una filosa chicana: "¿Te sentiste retado?".

Luego de un intercambio de risas nerviosas, el periodista arremetió: "Ella (Pampita) contestó que sí, que obviamente trabajaría con Benjamín". Categórico, Moritán aseveró: "Quien sabe (...) Todo es posible. Benja es un actorazo así que seguramente le agregaría mucho valor". Por último, cuando el cronista le preguntó si le daría celos ver a Pampita besándose con Vicuña, contestó con un escueto: "No, para nada".

Filtraron el calvario que sufrió Pampita con Pico Mónaco: "No fue caballero"

Pampita visitó LAM (América TV) y encendió el panel al revelar intimidades de su carrera y su vida amorosa, dejando varios temas para el posterior debate en los magazines de espectáculos. Eso hizo Intrusos, con un archivo feroz que reveló el detrás de escena de la pareja que conformaron la modelo y el extenista Pico Mónaco.

Con el archivo de la entrevista, en Intrusos procedieron a indagar en la información entre líneas que no dijo Pampita cuando se refirió a los problemas personales que repercutieron en su trabajo en televisión. "Cuando dijo eso, todos nos acordamos de Pico", lanzó la panelista Nancy Duré, remontándose a enero de 2019 en la vida de la conductora. "Cuando buscás las fotos de Pampita en Pampita Online de ese período, ella arrancó con él en el primer programa. Bueno, evidentemente, su problema personal venía por esa relación".

Maite Peñoñori agregó leña al fuego aportando detalles del "exabrupto que tuvo Pampita cuando ella (Maite) la fue a buscar a Ezeiza, que se enoja y me dice 'son la peor mierda'": "Ella había viajado un fin de semana (al mundial de fútbol de Rusia) porque Telefe no la había dejado tomarse más días, porque Pico estaba allá y fue a verlo. Fue una locura de lejanía y en las fotos de ellos en la tribuna se los veía separado, a él con una cara de traste. Me parece que ahí se terminó de pudrir todo".

"En ese momento estaban medio peleados y ella fue a buscar la reconciliación", señaló Marcela Tauro. Y Maite Peñoñori cerró con un atronador: "Y él no fue muy caballero".