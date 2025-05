Llora el periodismo por la noticia más dolorosa de Nelson Castro.

Nelson Castro fue protagonista de una escena conmovedora luego de la asunción del papa León XIV al frente de la Iglesia Católica y las imágenes no tardaron en hacerse virales. Las imágenes que dieron vuelta las redes sociales y el mensaje que impactó a los argentinos.

El papa León XIV se reunió con varios periodistas y pidió públicamente por la libertad de prensa y la liberación de reporteros que fueron encarcelados injustamente. Y si bien Nelson Castro no pudo estar en una audiencia privada, lo esperó en el paseo frente a los fieles y le pidió que mandara un saludo para los argentinos. En ese marco, El Papa accedió a enviar el saludo y Nelson Castro se emocionó al punto que tuvo que alejarse de las cámaras para que no lo tomaran tan conmovido.

El periodista también se había emocionado al aire, días atrás, al recordar al papa Francisco, con quien mantuvo un vínculo de amistad durante años. Fue en su programa Vamos Rivadavia, de Radio Rivadavia, mientras viajaba hacia el Vaticano para participar de las exequias del pontífice fallecido este lunes a los 88 años. “Dios lo llamó a su lado y le evitó más sufrimiento”, expresó conmovido, y agregó: “Debe haber sido la muerte que deseaba: quedándose dormido, sin más sufrimiento. El sufrimiento de todo este tiempo fue muy duro. Muy, muy duro”.

Días atrás, Nelson Castro se emocionó en diálogo con Mario Massaccesi desde el Vaticano y pidió a los conductores: "Les pido que no me hagan emocionar más". Segundos después Mario Massaccesi tomó la palabra y lanzó: "Yo quiero decir algo... No está ahí de casualidad. El trabajo de Nelson es el resultado del trabajo y la preparación durante toda su vida. Y es un ejemplo de coherencia humana, personal y profesional. Algo muy difícil de conseguir en estos tiempos, frente a la tele y en la vida. Y es un reto. Es un cachetazo para todos nosotros que estamos todavía ahí en el camino. Así que felicitaciones y agradecimiento eterno".

Nelson Castro se sinceró y confirmó un secreto a voces: "Soy"

Nelson Castro es un periodista que se muestra totalmente reservado cuando se trata de su vida privada y nunca habló de sus parejas hasta una reciente entrevista en la que se refirió a su sexualidad, un tema de interés para muchos de sus seguidores. "Me produce alegría", remarcó.

Fue en una entrevista con Clarín donde Nelson Castro reveló si tenía pareja y remarcó: "Es una buena pregunta y no la puedo responder (risas). Lo buscaré en Google. Me produce alegría que la gente tenga una visión buena y positiva mía".

Además, en dicha nota reveló que está soltero y que no es homosexual: "Si lo fuera, no tendría ningún problema en decirlo ni por qué ocultarlo". Además, recordó cuando una persona amenazó con contar que era gay: "Me generó mucha gracia. Lo quiso hacer como una ofensa y ni en ese momento me generaba ningún problema. Uno de mis capitales es poder ser transparente. Soy en la vida pública como soy en la vida privada".

En la actualidad Nelson Castro conduce Telenoche, la edición central del noticiero de El Trece, junto a la periodista Dominique Metzger. Además, es uno de los conductores más queridos de Radio Rivadavia y firmó contrato para continuar allí el 2025, aunque se especuló que podría ser el reemplazo de Jorge Lanata en Radio Mitre, algo que finalmente no ocurrió.