Lizy Tagliani emocionó a todos en medio de su casamiento: "No puedo"

La conductora de televisión y actriz se pronunció sobre los sentimientos que le generó su casamiento con Sebastián Nebot. Lizy Tagliani dio el sí después de más de un año de relación con su pareja.

Lizy Tagliani habló sobre la importancia de su relación con Sebastián Nebot en su casamiento y emocionó a todos los presentes. La conductora de Telefe se casó de blanco en el Registro Civil de Berazategui y la ceremonia se transmitió en el ciclo A la Barbarossa, del canal de las pelotas.

"Yo como no puedo aguantarme hablar, quiero decir que estoy muy orgullosa y muy contenta con el paso que acabamos de dar. Que Sebastián es un hombre muy importante en mi vida y que la vida se construye de oportunidades", comenzó su descargo la capocómica. Y siguió: "Sin las oportunidades no podemos lograr absolutamente nada, y yo soy un resultado de muchas pequeñas oportunidades de gente maravillosa que se me ha cruzado a lo largo de la vida".

Tagliani dejó en claro que ve a su relación con su pareja como una oportunidad que le presenta la vida para vivir el amor y sumó: "El gran amor con el que quiero estar el resto de mi vida". Al mismo tiempo, Nebot se pronunció sobre sus sentimientos hacia la carismática actriz y enunció: "Estoy muy emocionado y, sin duda alguna, es el día más importante de mi vida... Te amo".

La fiesta de casamiento comenzará a las 19 y se celebrará en un Salón de Berazategui. El evento contará con más de 180 personas entre familiares y amigos de la pareja. Marley y Mirtha Legrand serán los padrinos de la boda.

Lizy Tagliani, sobre la maternidad

"Ya hice todos los trámites (de adopción), y voy a esperar un tiempo que considere prudencial, por lo menos que esté bien de las articulaciones para cambiarle los pañales si es un bebé, o acompañarlo al colegio si es más grandecito. Que no pase mucho tiempo. De lo contrario, buscaré otra forma. Pero primero voy por la adopción, me parece algo lindo", enunció Tagliani en diálogo con Infobae. Y agregó: "Me gustaría ponerme a disposición de las personas que saben: psicólogos, asistentes sociales. Me parece que es mejor desde lo que puedo dar yo, y desde lo que no sea perjudicial para un niño. Obviamente que nada va a ser perjudicial desde el amor, pero por ahí hay ciertas características que pueden mejorar".

Lizy contó hasta qué edad estaría dispuesta a adoptar y reveló: "En principio yo pensaba hasta tres años, porque creo que ahí empiezan los recuerdos, y tenerme a mí de mamá puede ser como muy complicado, ¿viste? Ver a su mamá en la tele, otro tipo de mamá quizás para un chico más grande, que viene con un montón de cosas en su cabecita, no sé si puede ser bueno o malo".